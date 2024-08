Im Juni dieses Jahres hatte Cicero über einen Fall am Amtsgericht Köln berichtet, an dem sich mustergültig das derzeit problematische Verhältnis des „Staates“ mit der Meinungsfreiheit ablesen lässt. Das Positive: Der Angeklagte wurde inzwischen in erster Instanz freigesprochen – das Negative: Die Staatsanwaltschaft ist in Berufung gegangen.

Worum es ging: Im Juli 2022 veröffentlichte Herr M. als „Mic de Vries“ auf Twitter (jetzt X) 25 Zitate (mit jeweiliger Nennung des Vor- und Zunamens des Urhebers) zum Thema Corona und Impfung. Die Stoßrichtung der Zitate lässt sich am besten anhand einiger Beispiele verdeutlichen: „Lass Dich impfen, du dumme Sau“, „Deine Party ist Omas Tod“, „Lasst uns Impfverweigerer mit dem Blasrohr jagen, Waidmanns Heil“. Herr M. wollte damit aufzeigen, dass in der Coronazeit „ausgegrenzt, diffamiert (…) und beleidigt“ wurde. In einem späteren Tweet stellte Herr M. klar, dass alle Zitate so getätigt wurden und nannte als Quelle die Webseite „ich-habe-mitgemacht.de“. Auf dieser Seite (Startseite im Internet noch abrufbar) fanden sich Aussagen wie „Das Archiv für Corona-Unrecht“ und folgendes Zitat: Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen: „Ich bin der Faschismus.“ Nein, er wird sagen: „Ich rette euch vor einem Virus.“