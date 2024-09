Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “ und Mit-Autor des Buches „ Der Selbstbetrug “ (Verlag Herder). Er lebt in München.

„Markus Söder könnte Kanzler, da ist sich die Landtagsfraktion einig. Wir sind uns aber auch einig, dass wir einen hervorragenden bayerischen Ministerpräsidenten haben.“ Das sagte der bayerische CSU-Fraktionsvorsitzende Klaus Holetschek noch am Montag der Bild. Während man sich bei der CSU bis dato also doppelt einig war, wie toll Markus Söder ist, wurden rund um die Kanzlerfrage der Union am Dienstag dann direkt Nägel mit Köpfen gemacht.

Nach dem Rückzug von Hendrik Wüst aus den K-Spekulationen – der wohl primär nur in den Gazetten als theoretischer Aspirant fürs Kanzleramt gehandelt wurde – nahm sich tagsdrauf auch Markus Söder aus dem Spiel, der sich als Kanzlerkandidat zuvor selbst ins Spiel gebracht hatte. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Friedrich Merz versicherte auch Söder, den CDU-Chef bei dessen Ambitionen unterstützen zu wollen. Und zwar nicht „zähneknirschend“, so der CSU-Chef, sondern zum Wohle der Union und des Volkes.