Vom Klassen- zum Kulturkampf

Der Kern ihrer Vorwürfe besteht darin, dass sich die Gestalt der politischen Linken in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert habe. Stammte die „traditionelle Linke“ noch zu erheblichen Teilen selbst aus dem unterprivilegierten Arbeitermilieu und kämpfte deshalb für die Rechte der Schwächeren der Gesellschaft, sieht Wagenknecht heute in linken Parteien vor allem selbstzufriedene akademische Emporkömmlinge aus der Mittelschicht am Werk.