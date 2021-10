Paul Ziemiak ist angefressen. Das drückt ohnehin aufs Gemüt. Und in Mecklenburg-Vorpommern wird jetzt wohl im Kleinen Realität, wovor CDU und CSU im Wahlkampf zur Bundestagswahl – also im Großen – so laut gewarnt haben, dass es auch an der Mecklenburger Bucht zu hören war: vor einem drohenden „Linksrutsch“ unter sozialdemokratischem Kommando. Denn Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will in Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam mit der Linken regieren, tritt mit der Partei daher in Koalitionsverhandlungen – und sägt folgerichtig ihren bisherigen Koalitionspartner ab, die CDU.

„Wenn die SPD kann, regiert sie mit den Linken: Es bleibt dabei, Olaf Scholz ist das Feigenblatt für eine im Kern linke SPD“, twitterte Ziemiak daher erbost am Donnerstag. Für seinen Tweet bekam CDU-Generalsekretär Ziemiak zwar reichlich Gegenwind. Aber selbstverständlich zeigt Schwesigs entflammte Linksaußenliebe, dass der Wahlkampf-Ruf vom „Linkrutsch verhindern!“ vielleicht doch mehr war als die aufgewärmte Rote-Socken-Kampagne der Union – und der Vorwurf, Olaf Scholz sei das bürgerliche Gesicht einer ins Tiefrote abdriftenden SPD, vielleicht mehr als nur populistisches Gedudel in Wahlkampfzeiten.