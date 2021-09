Drinnen, im großen Saal am Münchner Nockherberg, stecken CSU- und Deutschland-Fähnchen in Maßkrügen, die auf langen Tischen stehen. „Damit Deutschland stabil bleibt“, prangt in großen Lettern hinter der Bühne. Was nicht stabil bleiben soll – aus Unions-Perspektive, versteht sich – ist der knappe Vorsprung für die SPD, der sich noch immer aus den Prognosen für Sonntag lesen lässt.