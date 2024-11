Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Es spricht viel dafür, dass die zwölf Wochen bis zum 23. Februar 2025 in gewisser Weise an den Bundestagswahlkampf 1980 erinnern werden. Damals kämpfte Franz Josef Strauß (CSU) gegen den von den meisten Medien sowie zahllosen linken und linksradikalen „Stoppt Strauß“-Initiativen unterstützten Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD). Strauß konnte keine einzige Kundgebung ohne massive Störungen abhalten. Polizeieinsätze waren die Regel. Keine der vermeintlichen oder tatsächlichen Verfehlungen, die man Strauß vorwerfen oder anhängen konnte, blieb unerwähnt. Der Gipfel der Perfidie: Die Jusos verwendeten auf ihren Plakaten SS-Runen für das „ss“ in Strauß. Schließlich wollte man die Demokratie retten – angeblich.

Nun lassen sich weder „Friedrich“ noch „Merz“ in NS-Typologie darstellen. Aber davon abgesehen werden SPD, Grüne und Bundesgenossen vor nichts zurückschrecken, was den Kanzlerkandidaten der Union diskreditieren könnte. Die Grüne Jugend hat ihn bereits als Rassisten bezeichnet. Führende Grüne haben das zwar missbilligt, doch wurden die eigenen Helfer nicht zurückgepfiffen. Die Distanzierung von fragwürdigen Formulierungen, verbunden mit der stillen Hoffnung, es werde schon etwas hängen bleiben, gehört für manche Wahlkämpfer zum eigenen Repertoire.