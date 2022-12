So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Was kann es für Politiker Schöneres geben, als Wohltaten an das Volk zu verteilen und zu sehen, wie freudig die Bürger diese Geschenke annehmen? So geschah es mit der „Rente mit 63“. Schon mehr als zwei Millionen Rentner haben seit ihrer Einführung zum 1. Juli 2014 davon Gebrauch gemacht. Und es werden immer mehr, die sich nach 45 Beitragsjahren einen vorzeitigen Ruhestand bei ungekürzter Rente gönnen.

2021 taten dies knapp 270.000 überwiegend männliche Rentenversicherte. Jeder vierte Neu-Rentner fiel in diese Kategorie. Wobei der Begriff „Rente mit 63“ irreführend ist. Wer 45 Jahre lang Beiträge gezahlt hat, kann nicht schon am 63. Geburtstag das Arbeiten einstellen, sondern „nur“ zwei Jahre vor dem amtlichen Renteneintrittsalter. Das liegt derzeit bei 65 Jahren und elf Monaten.