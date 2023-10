Moritz Pieczewski-Freimuth ist Erziehungs- wissenschaftler (M.A.) und Sozialarbeiter (B.A.) in Köln. Zur Zeit ist er als Pädagoge für Gewaltschutz im Migrationsbereich tätig. Außerdem engagiert er sich in gesellschaftlichen Debatten rund um die Themen Antisemitismus, politischer Islam, patriarchale Strukturen und Migration.

Die politische Beteiligung von zugewanderten Muslimen in Deutschland lässt sich tendenziell als gemäßigt konservativ bis rechtspopulistisch beschreiben. Die Erhebungen zum aktuellen Wahlverhalten von Muslimen sind allerdings überschaubar, und zu den Landtagswahlen in Hessen und Bayern gibt es noch überhaupt keine. Die vorliegenden Beispiele lassen allerdings einen Trend erkennen: In der Berliner Abgeordnetenhauswahl vom Februar 2023 kamen 27,7 Prozent der CDU-Stimmen durch muslimische Wähler zustande. Demgegenüber hatte die CDU bei der Bundestagswahl 2013 nur sieben Prozent von muslimischen Wählern erhalten. Laut NZZ identifizierten sich muslimische Einwanderer 2019 deutlich mehr mit der CDU, während die Grünen schlecht abschnitten. Zu dieser Zeit stand die SPD bei Muslimen noch am höchsten im Kurs. Ein Befund, der durch die Regierungserfahrung mit der Ampel auf den Prüfstand gestellt werden muss.

Neu mit im Boot eines rechtskonservativen Angebots sind die Freien Wähler. Unmittelbar vor der Landtagswahl in Hessen kam es im Wiesbadener Kreisverband der Freien Wähler zu einem Eklat. Im Raum stand eine „Unterwanderung der Partei durch türkischstämmige Gruppierungen“ und Sympathisantenakquise bei türkisch-islamistischen Extremisten durch den Europaabgeordneten Engin Eroglu.