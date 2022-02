Wie eigentlich kann das Leben geiler sein, mehr Spaß machen, mehr kicken, mehr rocken? Berechtigte Frage. Tadzio Müller hat sie gestellt. Der 45-jährige Klimaaktivist und Mitbegründer des Aktionsbündnisses „Ende Gelände“ sucht seit geraumer Zeit schon nach Möglichkeiten, harte politische Angriffe auf unterhaltsame Weise „von den gesellschaftlichen Rändern“ her zu starten. Das gestand der selbsternannte Klimapartisan mit dem recht gewöhnlichen Namen Müller bereits vor über einem Jahr in einem Interview mit der linken Tageszeitung taz. Von den Rändern aus könne man den Normalwahnsinn eben am besten entlarven, so der tatenhungrige Aktivist, der ansonsten auch schon mal unverhohlen von einer „grünen RAF“ oder von „Sabotage for Future“ schwadronierte. Mehr Rock’n’Roll wagen, mehr Lifestyle-Kick für das gelangweilte Leben am Rande der deutschen Mittelschicht!

Müller würde das natürlich ganz anders formulieren. In etwa so: „Die Klimakrise bringt mittlerweile Leute um. Ab wann wird dann friedliche Sabotage tatsächlich Notwehr?“ Eine ethische Finesse. Mit ihr müssen sich inzwischen nicht nur die Aktivisten von „Ende Gelände" rumschlagen. Viele aus der Mitte der neuen Klimabewegungen sehen sich mittlerweile am Ende der Niedlichkeit angekommen. Denn wo sollte man sich auch sonst verorten, wenn Greenpeace bereits am Werderschen Markt sitzt und auch das bis dato nicht zu jenen Ergebnissen führt, die etwa Aimèe van Baalen, Sprecherin der Gruppe „Aufstand der letzten Generation“, „so dringend benötigt, um die Menschen vor dem Klimakollaps zu retten und Massenflucht, soziale Unruhen und möglicherweise sogar Krieg zu verhindern“?