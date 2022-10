Mag sein, dass „Feminist:innen“ jeglichen Geschlechts geglaubt hatten, sie wären endlich am Ziel. Überall sind – dank einer rechtlichen oder faktischen Quote – die Frauen im Vormarsch, jedenfalls fast überall. Das Geschlecht wird zunehmend wichtiger als die Qualifikation, wenn es um die Besetzung von Führungspositionen geht: in der Politik, in der Wirtschaft und nicht zuletzt im öffentlichen Dienst. Der neue Loser ist der deutsche Mann.

Die von kämpferischen Frauen propagierte Parität ist freilich noch lange nicht erreicht – trotz einer gesetzlich vorgeschriebenen Frauenquote in den Aufsichtsräten großer Gesellschaften, trotz der weitgehend durchgesetzten Parität bei den Grünen und den Sozialdemokraten und selbst angesichts der Tatsache, dass sich sogar die CDU zu einer „Frauenquote light“ verpflichtet sah. Denn häufig fehlt es an weiblichen Bewerbern.

Für kämpferische Feministen noch bedrohlicher ist jedoch die Tendenz, bei der Postenvergabe bevorzugt Menschen mit Migrationshintergrund oder Migrationsbiografie zu berücksichtigen, wie die politisch korrekte Beschreibung für Bürger mit ausländischen Wurzeln lautet. Man ahnt schon, wer da auf die Verliererstraße zu geraten droht: Frauen, die „nur“ Deutsche sind.

In der Stadtverwaltung von Hannover mit grünem Oberbürgermeister und grün-roter Mehrheit werden künftig die Jobs für „Bio-Deutsche“ knapp. Dort soll bis Ende 2026 ein Drittel aller neu ausgeschriebenen Stellen durch „Bewerber:innen mit Migrationsbiografie“ besetzt werden. Auch bei den Auszubildenden soll in der niedersächsischen Landeshauptstadt der Anteil der Zugewanderten und ihrer Sprösslinge auf 30 Prozent steigen. Deutsche Eltern werden da schnell zu einem Einstellungshemmnis.

Dem Ideal der Dreifach-Quote entsprechen nur ganz wenige CDU-Mitglieder

Vor Gerichten dürften solche Regelungen, die Menschen wegen ihrer ethnischen Herkunft bevorzugen, kaum Bestand haben. Das freilich stört die links-grünen Befürworter einer Migrantenquote nicht. Im Gegenteil. Mancher bei Grünen und SPD dürfte die offenkundige Verfassungswidrigkeit solcher Quoten zu verstärkten politischen Aktivitäten in der Quotenschlacht beflügeln.

Wie schnell Frauen dank der „Quoteritis“ zu Verlierern werden können, hatte sich beispielsweise bei der Aufstellung der Frankfurter SPD-Kandidaten für die Bundestagswahl 2021 gezeigt. Dort wurde eine gestandene, ausgewiesene linke sozialdemokratische Abgeordnete abserviert, weil selbst führende Frauen in der Partei dafür plädierten, „in unsere Köpfe und Herzen (zu) bringen, dass wir ein Einwanderungsland sind“. Das Ergebnis: Direktkandidat wurde der Sohn iranischer Einwanderer.

In der CDU hat die sogenannte Frauenfrage noch mehr Gewicht als die Berücksichtigung von Bürgern nichtdeutscher Abstammung. Wobei die Union nicht nur über einen Frauenmangel klagt, sondern auch über ein Defizit an jungen Mandatsträgern und Funktionären. Schließlich soll die Partei „jünger, weiblicher und bunter werden“, wie es der unter Angela Merkel wenig erfolgreiche Generalsekretär Peter Tauber gefordert hatte.

Jünger, weiblicher und bunter kann eine politische Organisation am einfachsten werden, wenn junge Frauen mit ausländischen Wurzeln es auf Vorstandsposten schaffen oder als Kandidaten nominiert werden. Dem Ideal der Dreifach-Quote entsprechen freilich nur ganz wenige unter den 400.000 Unionisten. Weshalb sich bei der CDU die personellen Auseinandersetzungen eher um Mann oder Frau beziehungsweise jung oder alt drehen.

Bald könnten auch die Ostdeutschen für sich eine Bevorzugung reklamieren

Wie schwer es fällt, sich in diesem Wirrwarr im Grunde unpolitischer Kriterien zurechtzufinden, demonstrierte kürzlich die CDU in Hessen. Im Hochtaunus nördlich von Frankfurt galt es, in zwei Wahlkreisen die Kandidaten für die Landtagswahl im Herbst 2023 zu nominieren. In einem Kreis war die Sache klar: Dort tritt abermals der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion an – zum fünften Mal.

Im Nachbarwahlkreis hatten die Delegierten zwischen einem 28 Jahre alten Ministerialbeamten und einer 53 Jahre alten Schulleiterin zu entscheiden. Die Lehrerin setzte alles auf die Frauenkarte, wollte wegen ihres Geschlechts nominiert werden, weil ja im anderen Wahlkreis „ein überragender Mann“ kandidiere. Der junge Mann, Landesvorsitzender der Jungen Union, hielt sich nicht mit Geschlechterfragen auf. Er attackierte stattdessen in erster Linie die Grünen und erhielt fast viermal so viele Stimmen wie seine Konkurrentin.

Auf den Ruf nach Quoten für Frauen folgt – auf leisen Sohlen – die Forderung nach einer Migrantenquote. Wahrscheinlich werden auch die Ostdeutschen für sich eine Bevorzugung reklamieren, um angebliche oder tatsächliche Benachteiligungen wieder gutzumachen. Die „woken“ Vorkämpfer für mehr Gleichberechtigung werden noch viele soziale Gruppen aufspüren, die ebenfalls einer speziellen Förderung per Quote bedürfen.

Da kann man nur sagen: Willkommen in der neuen deutschen Ständegesellschaft, wohl sortiert nach Geschlecht, Herkunft und sonstigen diversen Kriterien – und fernab von jeglicher Rationalität und den Grundsätzen des Leistungsprinzips.