Die CDU will auf ihrem nächsten Bundesparteitag, auf dem ich als Delegierter teilnehmen werde, eine verbindliche Frauenquote beschließen. Die fortschrittlichen Kräfte jubeln, Quoten sind modern, zeitgemäß. Andere Parteien haben eine Quote, warum nicht auch die CDU? Schließlich geht es darum, Frauen gemäß ihrem Anteil in der Bevölkerung auch an Ämtern und Mandaten in der CDU zu beteiligen. Die Hälfte der Welt gehört den Frauen. Das muss sich nun auch exemplarisch in der CDU zeigen.

Nun könnte man einer Quote etwas abgewinnen, wenn das Ziel wäre: Wir wollen den Anteil der Frauen in der CDU erhöhen. Das wäre ein geschickter Schachzug: Durch Überrepräsentation weibliche Neumitglieder gewinnen. Denn der Anteil der Frauen in der CDU liegt seit etwa 30 Jahren ziemlich konstant bei etwa 26 Prozent. Das bedeutet allerdings auch: Schon die Einführung eines Drittelquorums, noch unter Helmut Kohl und seinem Generalsekretär Peter Hintze Mitte der 90er-Jahre, hat offenbar keine spürbare Auswirkung auf die Anzahl weiblicher Mitglieder gehabt. Sollte also jemals dies auch eine Begründung für die Einführung des Quorums gewesen sein, kann man nur konstatieren: Mit dieser Absicht ist man gescheitert. Überrepräsentation in Ämtern und Mandaten führt nicht dazu, dass mehr Frauen sich für eine Mitgliedschaft in der CDU entscheiden.