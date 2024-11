Ungefähr so äußerte sich vor ein paar Tagen erneut der CDU-Abgeordnete Marco Wanderwitz. Er arbeitet schon seit Monaten an einem Antrag, um ein AfD-Verbotsverfahren einzuleiten. Mehr als 100 Abgeordnete zählen inzwischen zu den Unterstützern des Vorhabens. Wanderwitz weiß, dass eine Niederlage vor dem Bundesverfassungsgericht Wasser auf die Mühlen der Rechtspartei wäre. Aber er will das Risiko dennoch eingehen, weil er optimistisch ist, zu gewinnen: „Wir sind überzeugt davon, dass genug Fleisch am Knochen ist.“