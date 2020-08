*Dennis Steinfeld ist freier Kameramann beim rbb in Berlin. Für den Sender hat er u.a. die Corona-Demo vom 1. August gefilmt.

Herr Steinfeld, Sie waren auf der großen Anti-Corona-Demo am 1. August im Einsatz. Fünf Tage später haben Sie einen Coronona-Test gemacht, der positiv ausfiel. Haben Sie sich dort infiziert?

Davon gehe ich aus. Wenn Du mit Tausenden Menschen auf einer Riesendemo bist, die weder Maske tragen noch den Sicherheitsabstand einhalten, liegt das nahe. Ich kann es aber natürlich nicht beweisen.

Einer Ihrer Kollegen ist dabei angespuckt worden. Was ist Ihnen passiert?

Mir ist das passiert, was Dunja Hayali auch passiert ist. Wir wurden bepöbelt und angeschrien von allen Seiten. „Systemmedien“ oder „Lügenpresse“. Für uns Journalisten ist das eigentlich schon das Standardprogramm.

Schickt der rbb zu solchen Einsätzen keine Security-Leute mit?

Doch, normalerweise schon. Aber an diesem Tag waren so viele Teams auf der Demo im Einsatz. Es waren alle davon überrascht, wie viele Demonstranten dort waren und dass die Maskenpflicht so vehement ignoriert wurde. Wir waren nur ein ganz kleines Team, eine junge Reporterin und ich. Wir waren zwischen einer Anti-Corona-Demo und einer Gegendemo, also zwischen allen Fronten.

Fotos dieser Demo zeigen Menschen, die eher aussehen, als wären sie auf einem Rave als auf einer Demo.

Es war eine eigenartige Stimmung. So volksfestmäßig. Nachdem die Polizei die Versammlung aufgelöst hatte, marschierten die Demonstranten völlig verloren am Kanzleramt vorbei. Einer sagte: „Die Merkel traut sich heute nicht raus – wir gehen lieber zum Bundestag.“ Aggressiv wurde die Stimmung erst später auf der Straße am17. Juni. Da sind Menschen mit PEACE-Fahne neben Menschen mit Reichsbürgerflagge marschiert. Das war echt schräg.

