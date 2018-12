Streit um das „Werbeverbot für Abtreibungen“

Der Inhalt des Päckchens passt auf eine Art zum Heiligen Abend, den es hat auch etwas mit Kinderkriegen zu tun. Oder eben auch nicht. Es geht um den Streit über den Paragrafen 219a des Strafgesetzbuches, also die Frage, wie mit Informationen über Praxen umgegangen werden soll, die in Deutschland Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Das Ganze firmiert unter dem Stichwort „Werbeverbot“ und dreht sich im Kern um die Frage, was man als nüchterne Information begreift und wo Werbung anfängt.