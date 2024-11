Wenn ein Kanzler sich an die Bevölkerung wendet, ist das etwas anderes als eine Parteitagsrede. Da spricht der Staatsmann, nicht der Parteipolitiker. Jedenfalls sollte das so sein. Das hat auch mit der Würde des Amtes zu tun, ganz gleich, wer es gerade ausübt. Soweit die Theorie.

Bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) war davon am Mittwochabend nur teilweise etwas zu spüren. Die Deutschland- und Europaflaggen, vor denen er stand, sollten dem Auftritt etwas Feierliches verleihen. Stellenweise sprach Scholz auch so, wie man es von einem Kanzler erwartet. Zum Beispiel, als er von den Herausforderungen sprach, vor denen das Land steht, über das transatlantische Verhältnis nach dem Wahlsieg von Donald Trump oder die Notwendigkeit weiterer Hilfen für die von Russland überfallene Ukraine.

Staatsmännische war nur Verpackung

Doch das Staatsmännische war nur die Verpackung. Der wichtigste Teil der Scholz-Rede, ihr Kern, war seine Abrechnung mit dem von ihm geschassten Finanzminister Christian Lindner von der FDP. Da rechnete nicht ein Regierungschef mit dem politischen Wettbewerber kühl ab. Da schlug Scholz wie ein Kirmesboxer wild um sich, Tiefschläge eingeschlossen. Da konnte man fast meinen, der sich sonst gern so kühl gebende Hanseat habe sich zu viele Wahlkampf-Tiraden Trumps angeschaut und Gefallen daran gefunden.

Scholz ist es gewohnt, dass die anderen nach seiner Pfeife tanzen. Zu Zeiten als Hamburger Regierungschef standen dafür die Buchstaben OLW – Olaf will das. Damit war klar, dass die anderen Senatsmitglieder zu spuren hatten. Nur: Der FDP-Vorsitzende Lindner war ein Koalitionspartner, ohne den Scholz 2021 nicht Kanzler geworden wäre. Damit verbot sich, auch wenn Scholz es gern anders gehabt hätte, von vornherein das Verhältnis von Koch und Kellner.

Das „Niveau“ der Scholzschen Wutrede zeigte die Wortwahl, mit der er über Lindner herzog: öffentlich inszenierter Streit, laute ideologische Forderungen, sachfremdes Blockieren, kleinkariertes parteipolitisches Taktieren, unseriöses und unverantwortliches Handeln, mangelnde Bereitschaft zu Kompromissen, Orientierung an der eigenen Klientel und dem kurzfristigen Überleben der eigenen Partei und so weiter und so fort. Der bisherige Koalitionspartner wurde zur Karikatur verzerrt: als engstirniger Parteifunktionär ohne jegliches Verantwortungsgefühl für das Gemeinwohl. Hätte Scholz vorgehabt, einen Vortrag zur Förderung der Parteienverdrossenheit zu halten, er hätte genau so reden können.

Wahlkämpfer Scholz agiert mit „alternativen Fakten“

Welch schmutzigen Wahlkampf Scholz und die SPD planen, wurde deutlich, als der Kanzler dem Finanzminister politische Vorhaben unterstellte, die dieser nie formuliert hat. Linder hat weder „milliardenschwere Steuersenkungen für wenige Spitzenverdiener“ vorschlagen noch eine „Rentenkürzung für alle Rentnerinnen und Rentner“ oder“ harte Einschnitte bei Gesundheit und Pflege“. Gleichwohl behauptete der Kanzler dies einfach so. Da wütete der Wahlkämpfer Scholz, als habe er sich bei Trump angeschaut, wie man mit „alternativen Fakten“ den politischen Gegner herabsetzen kann.

Die Ampel war eine im Bund bisher nie erprobte Koalition aus zwei linken und einer bürgerlichen Partei. Im Bundestagswahlkampf 2021 hatte Lindner alle Spekulationen über Rot-Grün-Gelb vom Tisch zu wischen versucht. Sein Argument: Die Wahlprogramme der drei Parteien stimmten nur in einem Punkt überein - bei der Freigabe von Cannabis. Genau so war es. Deshalb musste das Argument auch scheitern. Wie bei gescheiterten Ehen und zerbrochenen Freundschaften gibt es nie nur einen Verantwortlichen. Das ist auch hier der Fall. Doch offenbar will Scholz das eigene Scheitern mit üblen Attacken gegen die FDP kaschieren. Scholz spricht bekanntlich gern von Respekt. Doch Respekt vor der Wahrheit scheint er ebenso wenig zu kennen wie Respekt vor dem Amt des Kanzlers. Nun gut: Er wird das Amt auch nicht mehr lange ausüben.