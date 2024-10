Arnold Vaatz ist ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter (CDU) und DDR-Bürgerrechtler. Vaatz war von 2002 bis 2021 einer der stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Von 1990 bis 1992 war er Staatsminister in der Sächsischen Staatskanzlei und von 1992 bis 1998 Sächsischer Staatsminister für Umwelt und Landesentwicklung.

Herr Vaatz, Sie haben einen offenen Brief an den Vorstand der CDU Sachsen unterschrieben, der sich klar gegen eine Zusammenarbeit ihrer Partei mit dem BSW ausspricht. Den Brief haben auch weitere namhafte ehemalige Politiker der sächsischen CDU wie Matthias Rößler oder Herbert Wagner verfasst. Wie kam es dazu?

Wir waren alarmiert, als wir hörten, dass die CDU in Sachsen beabsichtigt, mit dem BSW eine Koalition einzugehen.

In diesem Brief heißt es: „Mit dem ‚Bündnis Sahra Wagenknecht‘ und einer Neobolschewistin als Galionsfigur fängt sich die sächsische CDU den Betonflügel der früheren SED ein.“ Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung? Sahra Wagenknecht hat jüngst im Fernsehduell mit Alice Weidel betont, dass sie keine Kommunistin mehr sei.

Wagenknecht verbirgt geschickt ihre Radikalität. Sie weiß, wie groß der allgemeine Unmut über die Identitätspolitik, die Politik der offenen Grenzen und die ideologiegesteuerte Wirtschaftspolitik der Grünen ist. All das kritisiert sie, und das macht sie als Politikerin populär. Das alles verbirgt aber ihr eigentliches Gesicht, das ihren Aufstieg bei den Linken begründet hat: Wagenknecht war in den 90er Jahren die Chefin der Kommunistischen Plattform der SED-Nachfolgerpartei und eine leidenschaftliche Verteidigerin der DDR. Wer ihr zuhörte, gewann den Eindruck, dass von Einheitsliste über Stasi bis zum Mauerbau alles richtig war. Nur Honecker war der Falsche. Der war ihr zu lasch. Sie war ein Fan von Ulbricht und Stalin, die früher in Fällen wie 1989 Panzer auffahren ließen. Den Weg zurück, von dem sie träumt, wollen wir nicht. Deshalb haben wir uns gemeldet.

Sie werfen Wagenknecht und dem BSW auch einen „Anschlag auf die Westintegration und die Soziale Marktwirtschaft“ vor.

Ja freilich! Seit 2014 setzt sich Wagenknecht leidenschaftlich für Russland ein. Nach dem Maidan und der fehlgeschlagenen Übernahme der Stadt Odessa durch eingedrungene Russenmilizen wetterte sie im Bundestag über die angeblichen ukrainischen Faschisten. Sie verliert kein einziges kritisches Wort über den russischen Vernichtungskrieg in der Ukraine und die Putin-Diktatur. Wagenknecht möchte, dass der russische Einfluss auf Deutschland erstarkt, statt der DDR nun das ganze Deutschland an die russische Nabelschnur andockt und die Schläfer im Osten, die alten Freunde der Sowjetunion, ihre alten Seilschaften wiederbeleben und zu ihrer früheren Macht zurückfinden.

Um die Mitte nicht abzuschrecken, bekennt sie sich öffentlich zur sozialen Marktwirtschaft und kritisiert sogar immer wieder, dass die Grünen das Erbe von Ludwig Erhard mit Füßen träten. Aber ihre wirkliche wirtschaftspolitische Absicht ist die Rückkehr zur Staatswirtschaft durch Enteignungen – und die Wiederholung des „Erfolges“ den man damit in der DDR hatte. Mit Ludwig Erhard hat das nichts gemein.

„Die Prinzipien und Werte, die in der CDU Deutschlands gegolten haben, als wir ihr beitraten, würden aufgegeben“, heißt es in dem offenen Brief. Welche Werte würde die CDU ihrer Meinung nach verraten, falls es zu einer Koalition mit dem BSW in Sachsen käme?

Den Abschied von Ludwig Erhard erwähnte ich gerade. Dazu braucht es aber ehrlicherweise nicht erst Wagenknecht, die ist nur das Sahnehäubchen. Mit Merkels Energieplanwirtschaft hat die CDU das auch selbst schon weitgehend hingekriegt. Aber die CDU war seit Konrad Adenauer ein Garant für die Westbindung Deutschlands. Das ist sie nicht mehr, wenn sie ein Bündnis mit dem BSW in Sachsen eingeht. Was ein solches Bündnis bedeutet, hat die SPD übrigens inzwischen besser begriffen als die CDU.

Wagenknecht hat überhaupt kein Interesse, Landesregierungen oder Dorfbürgermeister zu stellen. Ihr Ziel ist es, die Westbindung Deutschlands aufzulösen. Sie arbeitet daran, das russische Erpressungspotenzial gegen Westeuropa stetig zu erhöhen und die militärische Überlegenheit Russlands für alle Zeiten zu zementieren. Dazu braucht sie eine opportunistische CDU, die eine solche Haltung in ihren Reihen aus Gründen des Machterhalts duldet. Ich fürchte, dass sie mit dieser Strategie Erfolg haben wird. Aber die CDU verrät dabei ihre Werte und zerstört sich selbst. Das würde nicht nur die sächsische, sondern auch die Bundes-CDU betreffen. Aber viel wichtiger ist: Es geht nicht nur um unsere Partei, es geht um unser Land. Um die Verteidigung von Demokratie und Freiheit. Wir haben den Eindruck, dass die CDU das noch nicht so richtig begreift und unser Brief da helfen könnte.

Sie werfen Wagenknecht gleichzeitig vor, eine Kommunistin und eine Putin-Sympathisantin zu sein. Wie geht das ideologisch zusammen? Putin strebt einen Imperialismus nach zaristischem Vorbild an und inszeniert sich als Verteidiger der russisch-orthodoxen Kirche.

Rechts und Links gibt es nicht in Russland. Russlandverehrer lieben nicht die Handschuhe mit dem Wappen der Zaren und Putins, oder Hammer und Sichel Lenins und Stalins – sie lieben die Fäuste, die sich in diesen Handschuhen verbergen. In Russland regierte durchbrochen von wenigen Tauwetterzeiten niemals etwas anderes als die nackte Gewalt. Das führte zur Unterwerfung aller Völker bis nach Alaska und der Hälfte Europas. Temporär musste man manche Flächen wie den Ostblock oder Alaska einmal aufgeben, aber der Anspruch blieb.

Anders als die USA, die sich ebenfalls auf Kosten der Indigenen ausbreitete, gab sich Russland mit seinem riesigen Staatsgebiet nie zufrieden, zettelte unzählige Kriege an und wollte immer mehr und mehr. Die harmlosen Demokratisierungsversuche von Gorbatschow und Jelzin sind gescheitert und haben bei der russischen Bevölkerung die Überzeugung bestärkt, dass Demokratie eine schwache Staatsform ist. Für viele – ich glaube für die meisten – Russen gilt: Egal ob sie in tiefer Armut leben oder als Krüppel aus dem Ukraine-Krieg zurückkommen: Sie verehren weiterhin Putin und damit auch die Diktatur. Dass dies in den deutschen Debatten nicht verstanden wird, besorgt mich sehr.

Warum strebt Michael Kretschmer trotz der russlandfreundlichen Haltung von Wagenknecht eine Koalition mit dem BSW an?

Kretschmer scheint mir genauso von Putin fasziniert zu sein. Kretschmer ist Jahrgang 1975 und müsste bereits als Halbwüchsiger gemerkt haben, dass die Sowjetunion verbrecherisch und Putin ein gewöhnlicher Bandit ist, der alles aus dem Wege räumt, was ihm vor die Füße kommt. Aber Kretschmer ist unter den Ministerpräsidenten der Einzige, der kategorisch gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ist. Er will damit, ohne den Mut zu haben, das offen zuzugeben, wie Orbán, Fico und Wagenknecht die Auslöschung des ukrainischen Staates und die anschließende Rache an der ukrainischen Bevölkerung. Seine Russland-Affinität zeigte sich schon unmittelbar nach seinem Amtsantritt: Er ließ sich mit Putin ablichten, 2021 bereiste er Russland und hatte schließlich diese peinliche Telefonaudienz.

Ich will ihm keine Prinzipien andichten, die er nicht hat. Ich halte ihn inzwischen für einen reinen Opportunisten. Um nicht aus der Staatskanzlei ausziehen zu müssen, wird er auch mit dem BSW ins Bett gehen. Für die gewaltigen Stimmenverluste der CDU auch in Sachsen ist er jedoch nicht verantwortlich. Schuld daran ist das strategischen Totalversagen der Kanzlerin Merkel und der Umstand, dass sich die CDU bis heute nicht von dieser Politik getrennt hat.

Was meinen Sie mit strategischen Fehlern?

Ein strategischer Fehler der CDU war zum Beispiel, die AfD als neuen Konkurrenten von der ersten Minute an nicht argumentativ, sondern moralisierend auszugrenzen. Das führte dazu, dass die AfD immer stärker wurde und sich nach und nach radikalisiert hat. Doch in ihrer Anfangsphase war die AfD noch ein Sammelbecken von vernünftigen Wirtschaftsliberalen und Konservativen, die in erster Linie die europäische Geldpolitik kritisch sahen. Dieser Partei hätte man damals als CDU die Hand ausstrecken können. Die Politik der Brandmauer führe dann dazu, dass konservative Positionen selbst in der CDU unterdrückt wurden und es für die CDU nur noch Koalitionsmöglichkeiten mit linken Parteien gab.

Der vorläufige Tiefpunkt dieser Brandmauerpolitik ist nun die beabsichtigte Koalition mit dem BSW. Es wird aber noch schlimmer kommen. Da die Bundesrepublik in einem Labyrinth von Sackgassen steckt und aus objektiven Gründen keine wie auch immer geführte Regierung es schaffen wird, das Land in einer Legislaturperiode aus diesen Fehlentwicklungen zu befreien, die AfD aber an keiner Regierung jemals beteiligt sein wird, kann sie immer mit voller Berechtigung sagen: Wir sind schuldlos, das ist das Werk der anderen. Und dies wird sie stärker und stärker machen.

Diesen bereits sehr früh einsetzenden öffentlichen Ausgrenzungsmechanismus gegen die AfD erlebten wir auch in den Medien. Sehen Sie das gleiche Phänomen auch mit Blick auf das BSW? Auch Politiker des BSW beklagen, dass sie verzerrt und ungerecht in den Medien dargestellt werden.

Ganz im Gegenteil. Während die AfD von großen Teilen der linksliberalen Medien und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk dämonisiert und zerschossen wird, berührt man das BSW mit Samthandschuhen. Wagenknecht kommt aus dem linken Spektrum und darf daher als allseits hofierter Talkshow-Dauergast alles, was Nichtlinke nicht dürfen, zum Beispiel die Einwanderungspolitik kritisieren. Wenn sie als mündige Frau Stalins Blutorgien relativiert hat, ist das in Ordnung, während man Aiwanger seinen Schulranzen hinterherwirft.

Hinzu kommt noch ein wichtiges ostdeutsches Phänomen: Nehmen wir zum Beispiel den MDR. Der Gründungsintendant Udo Reiter wäre im Westen vermutlich niemals in eine derartige Position gekommen. Als wir die politbürogesteuerten Einheitsmedien abgeschafft hatten, zog er in Leipzig ein und brachte zuerst einmal einen Pulk der alten Journalisten aus der DDR wieder in Amt und Würden. Damit war der Grundton dieses Senders gesetzt. Da der vom sächsischen Staatskanzleichef als Reiters Nachfolger ins Spiel gebrachte Bernd Hilder dem DDR-Morast im Sender und in den Gremien zu konservativ war, musste für die nächsten zwölf Jahre als Nachfolgerin eine in der DDR ausgebildete Juristin her, deren Qualifikation unter anderem in einer Promotion über sozialistischen Strafvollzug mit erkennbarer Nähe zum Staatsicherheitsdienst lag. Dieser Geist prägt noch immer den MDR. Und es zählt zu den Gründen, warum Wagenknecht derart unkritisch behandelt wird.

Apropos unkritisch behandeln: Warum ist der russlandfreundliche Kurs des BSW gerade in Ostdeutschland derart beliebt? Sie selbst sind in der DDR aufgewachsen und litten wie viele Ostdeutsche an den damaligen Zuständen. Immerhin war es die Sowjetunion, die dem SED-Unrechtsregime all die Jahre als Schutzmacht beistand.

Einerseits ist es die schlichte Angst vor Krieg. Sie wissen, was passiert, wenn man die Russen reizt. Dabei ist den Ostdeutschen, von denen wir hier sprechen, die Ukraine völlig egal, sie meinen, die Ukrainer seien eigentlich Russen, sie sollen Ruhe geben und sich unterwerfen wie das die Ostdeutschen auch vierzig Jahre lang mussten. Darüber hinaus sind sie verzweifelt darüber, was ihnen aus dem Westen zugemutet wird. Die Sprache wird durch die Gender-Ideologie systematisch zerstört. Die herkömmliche Familie wird als Restbestand eines patriarchalischen Diktats abgetan, in den Himmel gehoben werden scheinbar nur noch homo- und transsexuelle Lebensformen, die nicht auf Nachwuchs ausgerichtet sind, die Geburt von Kindern wird als klimaschädlich stigmatisiert, in der schwierigen und turbulenten Phase der Identitätsfindung wird Jugendlichen gegenüber die Verstümmelung in Form einer Geschlechtsumwandlung propagiert, Veganismus eingeredet und Ähnliches. Dieser linke Angriff auf die Familie und Sprache erzeugt eine Wut auf die abgehobene westdeutsche Gesellschaft, deren Ausdünstungen nach und nach in den Osten überschwappen. Aus ideologischen Gründen wird die Debatte über die Probleme mit Migration und damit verbundener Kriminalität unterdrückt. Gleichzeitig verslumen im Westen die Großstädte, die No-Go-Areas weiten sich besorgniserregend aus.

Was hat das mit Russland und Putin zu tun?

Das ist nicht der Westen, den sich viele Ostdeutsche in den 1980er Jahren so sehnsüchtig gewünscht haben. Dann wenden sie sich an ihre Abgeordneten, ihre Beamten, ihre Regierung und erhalten keine Antworten. Die Menschen haben das Gefühl, dass im Cockpit des Flugzeuges Deutschland Idioten sitzen. Das ist der Grund, warum viele Ostdeutsche Sympathien für den mit starker Hand durchgreifenden Putin und damit auch für das BSW haben. Bei dieser Gelegenheit erinnert sich Hans, was Hänschen einst in der Schule gelernt hat: dass die Nato und die Amerikaner die Inkarnation des Bösen seien. Und findet das angesichts der erwähnten Zumutungen gar nicht mehr so verkehrt.

Welche Reaktionen haben Sie persönlich auf den offenen Brief erhalten?

Mein Bekanntenkreis reagierte durchweg positiv. Aber auch der ehemalige sächsische Justizminister Geert Mackenroth hat in der Zeitung auf unseren offenen Brief reagiert. Er stellt uns von oben herab als Ewiggestrige dar, die noch in der damaligen Zeit der 1990er Jahren Leben würden. Laut ihm habe sich inzwischen alles geändert, und Sahra Wagenknecht sei auch keine Kommunistin mehr. Mackenroth kommt aus dem Westen und hat sich in den 2000er Jahren in das gemachte Nest gesetzt. Er weiß nicht, wie es sich anfühlt, als DDR-Kritiker um seine Knochen fürchten zu müssen. Nun belehrt er uns, was wir zu denken haben. Uns stellt er als ideologisch verbohrt dar. Auf die Idee, dass dann wohl der Ausschluss einer Koalition mit der AfD auch ein bisschen ideologisch verbohrt sein könnte, kommt er nicht. Es ist genau diese dümmliche westdeutsche Arroganz, die dazu führt, weshalb das BSW und die AfD in den ostdeutschen Bundesländern derart erfolgreich sind.

Sie fordern den Vorstand der sächsischen CDU dazu auf, eine Minderheitsregierung anzustreben. Ist das nicht eine naive und unrealistische Forderung?

Eine Minderheitsregierung unter der Führung der CDU halte ich für die einzige Option, die vernünftig für Sachsen ist. Selbstverständlich könnte es auch eine Minderheitsregierung aus der Mitte des Parteienspektrums zusammen mit der SPD geben. Bei Gesetzesvorhaben sind unterschiedliche und wechselnde Kooperationen möglich. Das wichtigste Gesetz in einem Bundesland ist allerdings der Haushalt. Vor der Abstimmung des Haushalts könnten die Oppositionsparteien ihre Wünsche vortragen, die gegebenenfalls berücksichtigt werden. Falls es nicht zu einer Einigung käme, gilt der alte Haushalt insoweit weiter, Gehälter und Investitionen müssen wie gehabt finanziert werden. Die Wählergruppen, deren Interessen aber wegen des nichtbeschlossenen neuen Haushalts beeinträchtigt würden, kämen aus allen politischen Lagern. Daher wäre der Druck auf die Oppositionsparteien, einem neuen Haushalt nicht weiter im Weg zu stehen, nach und nach derart stark, dass Teile der Oppositionsparteien zustimmen müssten, wenn sie Neuwahlen vermeiden wollen. Doch realistisch betrachtet, sehe ich gerade nicht, dass die sächsische CDU von einer Koalition mit dem BSW absieht.

Der offene Brief endet mit den Worten: „Wenn Sie die angestrebte Koalition mit dem BSW tatsächlich eingehen, sollen Sie jedoch eines wissen: Sie tun es nicht in unserem Namen.“ Werden Sie aus der CDU austreten, falls es zu einer Koalition mit dem BSW kommen wird?

Ich habe es mir überlegt, aber noch keine Entscheidung getroffen. Wenn sich in der CDU die Opportunisten durchsetzen und die Positionen des BSW weiterhin verharmlost werden, sehe ich in der Partei keine Zukunft für mich. Die Frage des Parteiaustritts habe ich mir allerdings bereits während der Regierungszeit unter Merkel gestellt. Mit der Euro-Rettungspolitik, dem Ausstieg aus der Kernenergie und der Flüchtlingspolitik seit 2015 hat sie Entscheidungen getroffen, die katastrophal waren für das Land. Ein Austritt aus der CDU hätte mir damals ein besseres Gewissen verschafft. Gleichzeitig hätte es aber auch das Ende meiner politischen Wirkungsmöglichkeiten bedeutet. Viele meiner Parteifreunde wären erleichtert gewesen, was ich ihnen nicht gönne, und um die Gleichgesinnten in meiner Partei wäre es noch einsamer geworden.

Das Gespräch führte Clemens Traub.