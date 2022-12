So erreichen Sie Moritz Gathmann:

Moritz Gathmann ist Chefreporter bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland.

„Das tut alles weh!“ Der Mann im grauen Trenchcoat mit den ordentlich nach hinten gekämmten grauen Haaren steht an einem Novembermorgen auf dem Gehweg der Kaiserstraße in Frankfurt am Main und zeigt anklagend auf einen Müllhaufen: Corona­-Tests, Dutzende Weinflaschen, Essensboxen aus Pappe, Milchpackungen. „Die Regierung versaut das hier“, sagt er laut und wütend.

„Das hier“, damit meint der Palästinenser Odeh Ghazi, 69, vor 42 Jahren nach Deutschland gekommen, seine Heimat, das Bahnhofsviertel von Frankfurt, die reiche Bankenmetropole, Verkehrsknotenpunkt Deutschlands. Ghazi meint die schlafenden Obdachlosen, die in den Hauseingängen liegen, die Crack-­Süchtigen, die vor dem Bahnhof gerade Pillen und Drogen tauschen. Ghazi meint die Sinti und Roma, die bettelnd und stehlend zwischen Hauptbahnhof und Kaiserstraße pendeln, viele von ihnen mit kleinen Kindern in Kinderwagen. „Früher“, sagt er, „war das nicht so!“