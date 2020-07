An der formalen beruflichen Qualifikation der 50-jährigen Juristin bestehen keine Zweifel. Seit Jahren bekleidet sie Leitungsämter in den wichtigsten muslimischen Institutionen in Deutschland, unter anderem als Pressesprecherin, stellvertretende Vorsitzende und Generalsekretärin des Zentralrats der Muslime (ZMD) sowie als dessen Vertreterin im Koordinationsrat der Muslime in Deutschland (KRM), in dem sechs Dachverbände zusammengeschlossen sind.