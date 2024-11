Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Man muss es nüchtern und realistisch sehen: Es ging nur noch um eine einzige Frage: Wie maximiert jede der Parteien ihre Chancen bei den nächsten Wahlen? Durch Fortsetzung oder durch Bruch der Ampel? Es kam also bloß darauf an, eine Situation zu schaffen, in der der schwarze Peter bei der jeweils anderen Partei hängen bleibt. Dabei ist es überaus erstaunlich, wie viele taktische Fehler der Kanzler und sein Umfeld innerhalb kürzester Zeit begangen haben.

Alles ging los mit einer Regierungserklärung von Olaf Scholz, eine Wirtschaftswende herbei- und einen Wirtschaftsgipfel durchführen zu wollen. Angeblich nur eine Stunde zuvor hatte Scholz seinen Vizekanzler und den FDP-Chef darüber informiert. Und er machte außerdem klar: Zum Wirtschaftsgipfel werden die eigentlich zuständigen Minister Habeck und Lindner gar nicht erst eingeladen.