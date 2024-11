Barbara Slowik, Polizeipräsidentin von Berlin, hat sich zu einem ungewöhnlichen Schritt entschlossen. Sie warnte Juden und Homosexuelle vor gewissen Bezirken in der deutschen Hauptstadt. Zwar schränkte sie ihre Aussage ein und versuchte, der hierzulande üblichen politischen Korrektheit gerecht zu werden, indem sie konstatierte, eigentlich gebe es in Berlin keine No-Go-Areas. Aber die verstörende Grundaussage blieb: „Es gibt Bereiche, da würde ich Menschen, die Kippa tragen oder offen schwul oder lesbisch sind, raten, aufmerksamer zu sein.“ Dies setzt sie auch in direkten Bezug zu ethnischen Gruppierungen in gewissen Brennpunktvierteln: „Leider gibt es bestimmte Quartiere, in denen mehrheitlich arabischstämmige Menschen wohnen, die auch Sympathien für Terrorgruppen hegen. Offene Judenfeindlichkeit artikuliert sich dort gegen Menschen jüdischer Glaubensrichtung ...“

Dabei wolle man aber keine Menschengruppe als Täter „diffamieren“, lenkte die Polizeipräsidentin ein. Immerhin – so deutlich hatte wohl noch nie eine Staatsvertreterin in Berlin eingeräumt, dass in bestimmten Stadtteilen arabische Bevölkerungsteile terroraffin, homophob und judenfeindlich sind und deshalb besondere Vorsicht geboten ist.