Der öffentliche Raum wird immer mehr zur Problemzone. Wir können den Niedergang unserer Gesellschaft in Echtzeit verfolgen, wenn wir mit offenen Augen hinsehen. Schmutzige Innenstädte, aggressives Betteln, No-go-areas, Messerstechereien, regelhaft verspätete oder ausfallende Züge, lange Schlangen an Schaltern und in Geschäften sind einige der Indikatoren für den Niedergang der Gesellschaft. Ihr Zerfall ist besonders in den sozialen Netzwerken zu verfolgen, wo große Gruppen von hochemotionalisierten Menschen in ihren Bubbles mit ihren Sympathisanten über andere schreiben, mit denen sie niemals real interagieren.

Je heftiger und lauter die offizielle Politik den Zerfall der Gesellschaft leugnet – wie zuletzt immer wieder Bundespräsident Steinmeier –, desto wahrhaftiger wird der Prozess greifbar. Dennoch leugnen die Regierenden die Symptome weiter und noch mehr die Ursachen der Abwärtsspirale. Die völlig dysfunktionale Flüchtlings- und Migrationspolitik mit der gleichzeitigen Verleugnung ihres Kernproblems, der ungesteuerten Zuwanderung, ist ein Beispiel für dieses eklatante Abwehrverhalten. Den Abwärtsprozess wahrzunehmen und ihn zuzugeben, würde auf die politische Elite selbst zurückfallen. Leugnen und Wegsehen sind Zeichen von Inkompetenz und mangelnder Lösungsorientierung.