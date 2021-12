Idealisten sind gefährlich. Besonders da, wo sie an die Macht gekommen sind: Der lange Marsch durch die Illusionen, wie es der New York Times-Journalist Paul Berman einmal formuliert hat, ist geeignet, die Schwerkraft außer Kraft zu setzen. Das berühmteste aller bundesdeutschen Kanzlerworte – wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen – hat daher nach wie vor nichts an Gültigkeit eingebüßt. Dass es dabei auch immer wieder mal Politiker links der Mitte waren, die nicht nur ihre politischen Ziele, sondern gleich die Anamnese des Bestehenden in Wolkenkuckucksheim verorten wollten, mag da wie ein Treppenwitz der Geschichte erscheinen. Hatte nicht ausgerechnet Karl Marx, immerhin der Godfather aller linksorientierten Politikansätze, in seiner „Kritik der politischen Ökonomie“ gefordert, man müsse den Idealismus vom Kopf auf die Füße stellen? Nicht Bewusstsein oder Denken bestimmten demnach das menschliche Sein; es sei vielmehr umgekehrt: Die objektive Wirklichkeit und die materielle Existenz prägten das Bewusstsein.

So gesehen ist SPD-Kanzler Olaf Scholz derzeit vielleicht so weit vom klaren Quell allen Linksseins entfernt wie Lars Klingbeil von Bebels Taschenuhr. In seiner ersten Neujahrsansprache als Bundeskanzler nämlich hat er jetzt nur noch einmal wiederholt, was schon bei seiner Regierungserklärung am 15. Dezember vor dem Deutschen Bundestag bei vielen Abgeordneten und politischen Beobachtern für Raunen und Kopfschütteln gesorgt hatte: Manche, so Scholz in der am heutigen Abend ausgestrahlten traditionellen Neujahrsansprache, beklagten in diesen Tagen mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie eine Spaltung der Gesellschaft. „Ich möchte hier mit aller Deutlichkeit sagen: Das Gegenteil ist richtig! Unser Land steht zusammen. Was ich überall wahrnehme, das ist eine riesige Solidarität, das ist überwältigende Hilfsbereitschaft, das ist ein neues Zusammenrücken und Unterhaken.“

Deutschland ist gespalten

Man muss gar nicht auf die Pandemie, auf ihre politischen, ökonomischen oder gesellschaftlichen Folgen blicken, um sich beim Klang derartiger Beschwörungsformeln ernsthaft Sorgen zu machen. Wie realitätsverhaftet ist eigentlich der Chef einer seit 23 Tagen amtierenden linksliberalen Regierung, wenn seine Worte für viele wohl längst nicht mehr wie sozialer Realismus, sondern wie eine Übungseinheit im Neurolinguistischen Programmieren klingen?

Denn die Realität im Land ist seit langem eine andere: Deutschland ist gespalten – nicht nur in Maßnahmenbefürworter und Maßnahmenkritiker, in Impflinge und Ungeimpfte, in überzeugte „Heimarbeiter“ und besorgte „Spaziergänger“. Der Riss verläuft längst an jeder Naht. Kaum etwas hat ihn im vergangenen Jahr so sehr zum Vorschein gebracht, wie ausgerechnet das Ergebnis jener Wahl, die Scholz mit einer dünnen Mehrheit von 1,6 Prozentpunkten ins Kanzleramt gebracht hat – und ergo am heutigen Abend ins heimische Wohnzimmer. Gut 24 Prozent der Wahlberechtigten sind im vergangenen September erst gar nicht an die Urnen gegangen; 8,7 Prozent der Wähler haben unsichtbare Kleinstparteien gewählt und immerhin 10,3 Prozent aus Protest oder Überzeugung die AfD.

Ermüdende Blümchenrhetorik

Scholz scheint das nicht zu interessieren. In seiner Neujahrsansprache erwähnt er die Welt jenseits seines Bewusstseins mit kaum einem Wort. Stattdessen: Solidarität, Zusammenrücken, Unterhaken. Ein demütiger Blick auf den nackten Boden der Tatsachen wäre da vielleicht angebrachter – angebrachter zumindest als die ermüdende Blümchenrhetorik, mit der deutsche Bundeskanzler bereits seit dem Jahr 1970 an jedem neuen Silvesterabend die Bevölkerung über die Jahresendlinie ziehen wollen: So hat in der zumeist wortlos verlaufenden Realität der Daten und Fakten die Einkommensungleichheit während der Pandemie so stark zugenommen wie nie zuvor. Laut Gini-Index, einem statistischen Maß, das zur Darstellung von Ungleichverteilungen verwendet wird, stieg sie von 29,7 Punkten im Jahr 2019 auf 34,4 Punkte 2020. Und laut DIW besaß in Deutschland bereits vor der Krise das reichste Zehntel der Bevölkerung 56,1 Prozent des Nettoeinkommens, während die unteren 50 Prozent bei rund 1,4 Prozent darben mussten. Die nun abermals verschärften Maßnahmen, für die Scholz in seiner Neujahrsansprache noch einmal wirbt, dürften diesen traurigen Trend nur noch einmal verschärfen.

Nun ist das sicherlich nicht das Ergebnis des neuen Ampel-Stils in Parlament und Kanzleramt. Aber es sind die harten Fakten; das Sein, das am Vorabend des neuen Jahres das Bewusstsein viel zu vieler Menschen in diesem Land bestimmt. Von einem Regierungschef, der angetreten ist, die 20er-Jahre zu „einem Jahrzehnt des Aufbruchs“ zu machen, und der „den größten Umbau der deutschen Wirtschaft“ voranbringen will, sollte man erwarten dürfen, dass er sich uneingeschränkt solchen Fakten stellt – und nicht den neo-idealistischen Werbemätzchen, die gerade auch Olaf Scholz seit dem zurückliegenden Wahlkampf wie ein nicht enden wollendes Herzensgebet runternudelt. Die jetzige Neujahrsansprache jedenfalls ist in weiten Teilen eine Anhäufung von Reklamefloskeln: Auf jedes Komma folgt ein „gemeinsam“, auf jeden Punkt ein „miteinander“. Substantive wie „Respekt“ und „Fortschritt“ wirken wie rhetorisches Kaugummi, mit dem der neue Bundeskanzler nahezu sinnentleerte Sätze ins schwer Erträgliche zu dehnen versteht: „Wir werden die großen Veränderungen unserer Zeit gemeinsam und miteinander meistern können. Wenn wir als Gemeinschaft zusammenhalten. Respekt, Anerkennung und gute Lebenschancen für alle sind die Voraussetzungen dafür.“

Spätestens hier will man rüber ins Dritte schalten: „Same procedure as every year, James!“ Ein ausgestopftes Tigerfell lässt sich vielleicht leichter vom Kopf auf die Füße stellen als Olaf Scholz und das gegenwärtige Bewusstsein der Sozialdemokratie. Vielleicht ist das aktuell der gefährlichste Idealismus in der Politik: Der, in dem nicht mehr das Sein, sondern das Sprachdesign das Bewusstsein bestimmt. In diesem Sinne: Cheerio, Miss Sophie! I think I'll retire.