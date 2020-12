Dass es diesmal in Merkels Neujahrsansprache vor allem um Corona gehen würde, war zu erwarten und auch angemessen. Die Kernbotschaft: Diese Pandemie stellt uns vor enorme Herausforderungen, welche wir nur mit Zusammenhalt und Selbstdisziplin bewältigen können. So weit, so gut. Auch die paternalistische – oder besser maternalistische – Danksagung an die (meisten) Bürger, alles schön brav mitgetragen zu haben, ist nicht nur in Deutschland zu einem gewohnten Ton geworden. Dennoch enthält der Merkelsche Brei dieses Jahr ein paar schwerverdauliche Brocken.