Seit einer Woche ist Max Otte Chef der Werteunion – und es ist wohl nur dem triumphalen Wahlsieg von Reiner Haseloff in Sachsen-Anhalt zu verdanken, dass die hitzigen Diskussionen über die Frage, wie die CDU mit ihrem rechten Rand umgehen sollte, vorerst verstummt sind. Doch innerhalb der Werteunion tobt ein Streit um die Frage, ob die Vereinigung mit ihm endgültig nach rechts abschmiert. Wer ist dieser Otte?

Der Ökonom und Fondsmanager Otte räumt gegenüber Cicero selbst ein, dass seine Wahl zum Bundesvorsitzenden ein Politikum sei. Problematisch findet er dennoch nicht, dass er bis Anfang dieses Jahres Vorsitzender des Kuratoriums der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung war. Oder dass er 2017 in einem Interview gegenüber der Wirtschaftswoche angab, in der damals anstehenden Bundestagswahl die AfD wählen zu wollen, und dass er die AfD nicht für eine rechtsradikale Partei halte. Es sei, erklärte er damals, eine Partei mit vernünftigen Leuten – Björn Höcke ausgenommen.

Zwei Jahre nach seinen Äußerungen über die AfD sorgte Otte erneut für Empörung. Die Werteunion bat die Mutterpartei in der Folge sogar um seinen Parteiausschluss – ohne Erfolg. Nachdem der Rechtsextremist Stephan Ernst den hessischen CDU-Politiker Walter Lübcke ermordet hatte, twitterte Otte: „Endlich hat der Mainstream eine neue NSU-Affäre und kann hetzen. Es sieht alles so aus, dass der Mörder ein minderbemittelter Einzeltäter war, aber die Medien hetzen schon jetzt gegen die ‚rechte Szene‘, was auch immer das ist.“

Heute sagt Otte, der Zeitpunkt sei falsch und pietätlos gewesen, wofür er sich entschuldigt habe. Aber weiter: „Der Anlass meiner Empörung bleibt, dass seitens der Medien sofort undifferenziert gegen die ‚rechte Szene‘ angeschrieben wurde, wohingegen die ‚linke Szene‘ und die linksextremen Auswüchse seit Jahren systematisch verharmlost, kleingeredet und vertuscht werden.“ Es dürfe keine Toleranz für Extremismus geben, egal aus welcher Richtung, so Otte, schon gar nicht in Form von Antisemitismus durch Zuwanderer.