Tatsächlich hat es Franziska Giffey noch einmal knapp geschafft, jenen pragmatischen Teil der Hauptstadt-Sozialdemokratie zu versammeln, der mehr in Reinickendorf und Rudow zuhause ist als in Pankow und Kreuzberg. Die CDU hat sich maximal auf die SPD zubewegt, ihr auch Zugeständnisse gemacht, die der Kernklientel der CDU Schmerzen bereiten, Stichwort Queerbeauftragte. In den spielrelevanten Punkten aber haben beide Seiten für Solidität und gegen Floskeln gestimmt. Der Berliner Haushalt ist in einem desolaten Zustand, so etwas interessiert die Twitterblase ja nur peripher. Mit dem Sondervermögen werden hier die größten Löcher gestopft, sicher nur die zweitbeste Lösung. Dennoch scheint es, als ob hier jemand mal wieder angefangen hätte zu rechnen.