Nazi ist das Kurzwort für einen Anhänger des Nationalsozialismus. Die älteren unter Ihnen erinnern sich vielleicht noch. Drittes Reich. Hitler. Holocaust. 6,1 Millionen getötete Juden. Vergast, erschossen, zu Tode gehungert. Muss man 74 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wirklich noch erklären, was ein Nazi ist? Man muss.

Nazis, so twitterte die ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Nicole Diekmann am 1. Januar um 21.51 Uhr in ihr Iphone, hätten in Deutschland nichts zu suchen. Sie sollten sich bitte vom Acker machen, aber zack-zack. „Nazis raus“, so heißt das pointiert im Twitter-Deutsch. Eine Selbstverständlichkeit, auf den ersten Blick. Ist „Nazis raus“, nicht der kleinste gemeinsame Nenner unserer Republik? Ein Bekenntnis zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Die Übereinkunft, dass das, was im Dritten Reich passiert ist, nie wieder passieren darf?

Der Begriff Nazi ist zum Kampfbegriff geworden

Seit Afd-Chef Alexander Gauland dieses dunkelste Kapitel deutscher Geschichte „einen Vogelschiss der Geschichte“ genannt hat, sind sich viele da nicht mehr so sicher. Redet so nicht ein Nazi? Ist man ein Nazi, wenn man diesem Mann und seiner Partei die Stimme gegeben hat? Oder reicht es schon, wenn man die Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin kritisiert? Der Begriff Nazi ist zum Kampfbegriff geworden. Als Vertreter der vierten Gewalt sollten Journalisten damit äußerst behutsam umgehen – besonders dann, wenn sie für den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk arbeiten. Wenn also ihr Gehalt auch von jenen bezahlt wird, auf die sie auf Twitter mit der Nazikeule einschlagen.

Was denn das sei, ein Nazi, fragte ein Twitterer die ZDF-Journalistin irritiert. Ihre augenzwinkernde Antwort trug nicht dazu bei, jene zu besänftigen, die sich von ihrem Aufruf angesprochen fühlten. Im Gegenteil, sie war der sprichwörtliche Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte: „Jede/r, der/die nicht die Grünen wählt.“

Gut gegen Böse, verstärkt durch Hashtags

Ironie, das hätte die Hauptstadt-Korrespondentin des ZDF wissen müssen, funktioniert erfahrungsgemäß kaum im Internet. Schon gar nicht bei jenen, an die der Tweet gerichtet war. Also bei Menschen, denen die Autorin unterstellte, sie schlügen reflexartig die Hacken zusammen und streckten den rechten Arm aus, sobald aus der Ferne der Ruf „Heil, Hitler!“ erklänge. Ein Graben teilt die Gesellschaft in Rechts und Links. Ein falscher Zungenschlag, ein falsches Wort, eine falsche Bewegung reicht schon, um ihn zu vertiefen. Konnte Diekmann die Folgen ihres Nazis-Bashing tatsächlich nicht abschätzen?

Ein Shitstorm brach über sie los. Es gab Morddrohungen, Hetze, Hass – und den Hashtag #Nazisraus. So ein Hashtag ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits kann er jenen eine Stimme verschaffen, die sonst nicht gehört werden. Siehe die Opfer sexueller Gewalt, die sich unter dem Schlagwort #MeToo versammelten. Andererseits vertieft er aber auch die Spaltung der Gesellschaft, indem es das Wir-Gefühl der jeweiligen Gruppen verstärkt. Gut gegen Böse. Man muss sich entscheiden. Solidarität für eine Journalistin, die vorgibt, sich um die Zukunft der Demokratie zu sorgen? Oder Verständnis für die, die sich als Nazis beleidigt fühlen? Option A kostet nur einen Like, Option B erfordert schon etwas Rückgrat.

Sucht nach Anerkennung und schnellen Likes

Am Ende überwog die Solidarität für Diekmann. Auch ihr Arbeitgeber, das ZDF, stärkte ihr den Rücken. Ihr Tweet, so hieß es, sei aus Sicht des Senders durch das Recht auf Meinungsfreiheit geschützt. Schluss. Punkt. Ende. Kein Wort darüber, dass die Empörung über den Tweet „Nazis raus!“ ja auch symptomatisch für das tiefe Misstrauen steht, das der Sender schon vorher am rechten Rand genoss. Kein Wort darüber, dass die Kollegin vor diesem Hintergrund bisweilen notwendiges Fingerspitzengefühl vermissen ließ.

Die Meinungsfreiheit gibt niemandem das Recht, Menschen zu beleidigen. Die Sucht nach Anerkennung, die Gier nach schnellen Likes, sie darf nicht über das berufliche Ethos siegen – nicht nur im Journalismus. Grünen-Chef Robert Habeck hat das gerade öffentlich eingeräumt – und die Konsequenz aus einem Fauxpas bei Twitter gezogen: Er hat seinen Account gelöscht. Er frage sich, warum er sich zu der Aussage habe hinreißen lassen, dass er alles tun werde, damit Thüringen ein freies, offenes und demokratisches Bundesland werde, sagte er. Er wolle bedachtsam und sorgfältig sein. Doch der aggressive Ton des Mediums verführe ihn immer wieder, übers Ziel hinaus zu schießen. Stränge zu schlagen.

Die selben Mechanismen wie bei Rechten

Habeck hat für sein öffentliches Eingeständnis und den Rückzug viel Spott und Häme eingesteckt. Dagegen wird Nicole Diekmann für ihren Tweet gefeiert. Eine Jeanne d‘Arc im Kampf gegen Rechts. Die grüne Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckhardt zollt ihr auf Twitter Respekt „für die Haltung“. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) spricht ihr „unsere Solidarität aus“. Nur die AfD protestierte. Unter dem Hashtag #Nazisraus unterstellte sie einen Zusammenhang zwischen der Hetze gegen Rechts und dem Überfall auf den Bremer Landeschef Frank Magnitz. Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen postete dazu einen Satz aus dem Talmud: „Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf Deine Worte, denn sie werden Taten.“

Als Aufstand der Anständigen, in dieser Rolle gefällt sich die Bewegung, die sich hinter dem Hashtag #Nazisraus versammelt hat. Dabei bedient sie sich der gleichen Mechanismen wie der rechte Mob, dem die Kampfansage der ZDF-Journalistin wohl eigentlich galt. Erstaunlich, dass der noch keinen eigenen Hashtag gesetzt hat, um seinen Protest gegen den Protest zu organisieren.