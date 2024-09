Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Rüdiger Lüdeking:

Botschafter a.D. Rüdiger Lüdeking war während seiner Zeit im Auswärtigen Dienst (1980 - 2018) in verschiedenen Verwendungen, u.a. als stv. Beauftragter der Bundesregierung für Abrüstung und Rüstungskontrolle und Botschafter bei der OSZE, mit Fragen der Sicherheits- und Rüstungskontrollpolitik intensiv befasst.

Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen kamen nicht überraschend. Und dennoch ist nicht klar, wie insbesondere die CDU darauf reagieren wird. Wird letztlich die CDU bereit sein, eine Koalition mit dem BSW einzugehen, um in Sachsen eine Regierung zu bilden? Und wie sieht es in Thüringen aus, wo eine Regierung unter Führung der CDU nur unter Beteiligung der Linken denkbar wäre? Letztere unterliegt noch einem Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU.

Wir werden die Antworten erst im Laufe der nächsten Wochen und Monate bekommen. Ohnehin sind zunächst die Ergebnisse der Landtagswahlen in Brandenburg abzuwarten. Dabei könnte es auch zu Überraschungen kommen, hat doch der beliebte SPD-Ministerpräsident Woidke bereits angekündigt, dass er nicht für das Ministerpräsidentenamt zur Verfügung stünde, sofern die AfD bei den Wahlen mehr Stimmen erhielte als die SPD; aber danach sieht es nach aktuellen Umfragen aus.