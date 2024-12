Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Ben Krischke:

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “ und Mit-Autor des Buches „ Der Selbstbetrug “ (Verlag Herder). Er lebt in München.

„Offensichtlich gab es über die Jahre immer wieder Hinweise auf den Mann. Meine Erwartung ist klar: Jetzt muss sehr genau geprüft werden, ob es Versäumnisse bei den Behörden in Sachsen-Anhalt oder auf Bundesebene gegeben hat. Da darf es keine falsche Zurückhaltung geben“, sagte dieser Tage Bundeskanzler Olaf Scholz. Nach dem Anschlag in Magdeburg, bei dem fünf Menschen starben und bis zu 235 Menschen verletzt wurden, steht jetzt also ein mögliches Behördenversagen im Fokus.

Und wohl wahr: Ein aus Saudi-Arabien stammender Mann ist wegen Drohungen vorbestraft, bekommt dennoch einen positiven Asylbescheid – und tötet im Dezember 2024 fünf Menschen. Dass irgendwo in dieser stark verkürzten Biografie des Attentäters eine oder mehrere Behörden nicht ordentlich gearbeitet haben, steht außer Frage. Zumal nun sogar berechtigte Zweifel aufkommen, ob Taleb Al-Abdulmohsen überhaupt ausgebildeter Arzt und Psychiater war.