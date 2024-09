Die Polizei hat in der Münchner Innenstadt bei einem größeren Einsatz in der Nähe des Israelischen Generalkonsulats eine verdächtige Person niedergeschossen. Zuvor soll es zu mehreren Schüssen vor dem NS-Dokumentationszentrum gekommen sein, das an das israelische Generalkonsulat angrenzt. Beide Gebäude liegen in der Nähe des Königsplatzes. In der Gegend sind unter anderem mehrere Museen, aber auch Privatwohnungen.

Jahrestag des Olympia-Attentats

Ein 21-sekündiges Video, das in den sozialen Medien derweil die Runde macht, soll von einem Anwohner gefilmt worden sein. Zu sehen ist eine rennende Frau. Zu hören sind mehrere Schüsse sowie ein Knall, der wie eine Explosion klingt. Die Polizei hat den Bereich weiträumig abgesperrt und zunächst auch versucht, sich mit einem Hubschrauber einen Überblick zu verschaffen, so wird berichtet.

Der Vorfall fällt ausgerechnet auf den Jahrestag des Münchner Olympia-Attentats vom 5. September 1972. Bei einem Anschlag einer palästinensischen Terrororganisation auf die israelische Mannschaft waren damals elf der 14 israelischen Olympiateilnehmer ermordet worden, darunter fünf Athleten.

Keine weiteren Verdächtigen

Auf Cicero-Nachfrage teilt die Polizeisprecherin weiter mit, dass derzeit noch keine Erkenntnisse vorlägen, ob es sich bei dem Vorfall tatsächlich um einen Terroranschlag handelt und ob dieser in Verbindung steht mit genanntem Jahrestag. Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es aber keine weiteren Verdächtigen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.