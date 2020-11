Burhan Kesici ist seit 2015 Vorsitzender des Islamrats, einem Zusammenschluss von 450 Moscheegemeinden, die wegen ihrer Nähe zu der islamistischen Religonsgemeinschaft Milli Görüs teilweise vom Verfassungsschutz überwacht werden. Der Islamrat organisiert die Ausbildung der Imame und kümmert sich um den Religionsunterricht. Er ist der zweitgrößte Verband dieser Art in Deutschland, nach dem Verband der Ditib-Moscheen, die der türkischen Religionsbehörde Diyanet unterstehen.

Herr Kesici, islamistische Terroranschläge finden in Europa statt, wieder einmal. Wie ist die Stimmung in Ihren Gemeinden?

Wir haben die Anschläge mit Erschütterung wahrgenommen. Es ist selbstverständlich so, dass wir das beobachten und gucken, was wir als Muslime dagegen tun können.

Das klingt ein bisschen pflichtschuldig. Müssten Sie sich nicht von sich aus ganz ausdrücklich von dieser Gewalt distanzieren?

Wir haben die terroristischen Anschläge verurteilt. Ihre Frage impliziert, als stünden wir diesem Terror nahe. Dem ist aber nicht so. Wenn gewaltbereite Muslime mit friedfertigen Muslimen in einen Topf geworfen werden, dann haben wir ein Problem. Was wir seit Jahrzehnten versuchen, zu erklären, ist, dass die Gewalt, die von Terroristen ausgeht, eine Perversion religiöser Ansichten sind und unserem Glauben, unseren Werten und Überzeugungen diametral entgegensteht.

Von dem Attentäter in Wien weiß man, dass er sich in einer Moschee radikalisiert hat. Sind Sie es nicht gerade den Jugendlichen schuldig, die Ihre Moscheen besuchen, sich von der Gewalt zu distanzieren?

Nach den Informationen, die wir aus Wien bekommen haben, kann ich das nicht bestätigen – im Gegenteil. Vielmehr haben die Täter alle gemeinsam, dass sie eben nicht in Gemeindestrukturen leben, sondern im sozialen Abseits, ohne Perspektive und deshalb ins Extreme verfallen sind. Der Täter und die anderen Tatverdächtigen sind vor dem Anschlag vielmehr in einem anderen Kontext aufgefallen. Da stellt man sich schon die Frage, warum der Staat nicht vorher gehandelt hat.

Viele Muslime berichten, sie würden nach den Anschlägen angefeindet.

Nach solchen Anschlägen wird immer eine „Islamdebatte“ geführt, die dazu führt, dass Muslime pauschal in Sippenhaft genommen werden, an den Rand gedrängt werden und dass wir uns rechtfertigen müssen. Auch Sie fragen mich, ob ich mich distanziere. Während und nach solchen Debatten verzeichnen wir mehr Übergriffe auf Muslime und ihre Einrichtungen. Insgesamt ist die Zahl der islamfeindlichen Straftaten in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.

Aber eine Debatte ist doch erst mal etwas Positives. Man kann Probleme nur lösen, wenn Muslime und Nicht-Muslime miteinander ins Gespräch kommen.

Ich sehe keine Debatte zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen, sondern eine Debatte, die über die Köpfe und auf dem Rücken der Muslime stattfindet. Und wenn doch mit Muslimen gesprochen wird, dann nicht auf Augenhöhe.

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 9,80 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ