Der Mann, der an diesem Abend vier Menschen mit einem Sturmgewehr erschoss und 23 weitere verletzte, hatte seine Tat vorher auf Instagram angekündigt. Er war gebürtiger Wiener – kein Flüchtling wie die Attentäter von Dresden und Nizza. Das macht die Tat noch unfassbarer. Kujtim Fejzulai ist als Sohn mazedonischer Moslems in der österreichischen Hauptstadt aufgewachsen. Er ging dort zur Schule. Er spielte Fußball in einem örtlichen Verein. Seine Familie galt als unauffällig. Was treibt so jemanden dazu, ein Blutbad in seiner eigenen Stadt anzurichten?