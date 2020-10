Die Tat reiht sich ideologisch auch neben den Angriff auf Charlie Hebdo und den Attentaten vom November 2015 ein. Es soll ein „gesegnetes Gemetzel“ gegen die „Kreuzfahrernationen“ Deutschland und Frankreich geführt werden, hieß es etwa in dem Bekennerschreiben, das der IS nach der Terrornacht in Paris veröffentlichte. Die Attentäter haben es also nicht zufällig auf Zeitungsredaktionen, Konzertsäle, Bars und einen Lehrer abgesehen, der seinen Schülern die Grundsätze der Demokratie und des liberalen Rechtsstaates beibringen wollte. Denn das Ziel des islamistischen Terrors ist es, die Kultur des Westens zu zerstören.