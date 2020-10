Conflans-Sainte-Honorine ist eine beschauliche Kleinstadt 27 Kilometer nordwestlich von Paris im Bezirk Yvelines an der Mündung der Oise in die Seine. Die Bevölkerung ist vergleichsweise jung, das Einkommen der Menschen nur knapp unter Durchschnitt, gewählt wird traditionell links. Nichts Besonderes also. Aber seit gestern kennt Frankreich Conflans. Denn hier wurde ein Lehrer auf offener Straße enthauptet oder wie sich später herausstellte: Ihm wurde brutal die Kehle durchgeschnitten.



So viel ist bislang klar: Das Opfer war Geschichtslehrer. In seiner Klasse behandelte er das Thema Meinungsfreiheit, und im Rahmen dieses Kurses hat er die Mohammed-Karikaturen aus Charlie Hebdo gezeigt, nicht ohne zuvor darauf hinzuweisen, dass die Zeichnungen eventuell religiöse Vorstellungen verletzen könnten. Wer das befürchte, solle den Raum verlassen. Meinungsfreiheit und Laizität, so die Überzeugung des Lehrers wie des französischen Staates, müssen im Diskurs erlernt werden. Vor allem aber muss sie den Dissens, die andere Meinung aushalten.

Das Recht, im Namen Allahs zu töten Der Täter aber sah das offenbar anders. Ein 18-jähriger Tschetschene, geboren bei Moskau, lauerte dem Lehrer am Freitagabend auf und schnitt ihm auf offener Straße mit einem großen Messer die Kehle durch. Viel mehr ist über den Mörder noch nicht bekannt, denn als die Polizei ihn kurze Zeit nach dem Mord blutverschmiert antraf, griff er auch die Polizisten mit dem Messer, „Allahu-Akbar“ schreiend, an und wurde daraufhin erschossen.

