Nur zwei Jahre ist das her. Doch die Bilder und Worte wirken wie aus einer anderen Welt. Inzwischen ist Olaf Scholz Bundeskanzler und Annalena Baerbock Außenministerin in einer Ampelkoalition. Inzwischen hat Wladimir Putin die Ukraine überfallen, der Krieg dauert schon anderthalb Jahre. Deutschland hat mehr als eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Und auch die Zahlen der Asylbewerber steigen wieder an. Bereits bis April 2023 waren es rund 100 000 Anträge, die in Deutschland gestellt wurden. Im ganzen Jahr 2022 waren es 244 000. Die Kommunen schlagen Alarm, die Kapazitäten sind ausgeschöpft. Italien hat bereits den Notstand ausgerufen. Die Europäische Union berät über eine weitreichende Asylreform.