Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Als ich Michael Mronz in Köln treffe, kommt er gerade aus Schanghai. Er nahm dort an einer Veranstaltung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) teil, dessen Mitglied er seit Oktober 2023 ist. Da ging es um Break­dance, das in diesem Jahr in Paris erstmals olympisch sein wird.

Gefragt, wie er diese Funktion und all seine anderen Aktivitäten, unternehmerische und ehrenamtliche – wie die Leitung der nach seinem verstorbenen Ehemann Guido Westerwelle benannten Stiftung –, im Alltag miteinander verbindet, antwortet Mronz mit einer Selbstcharakterisierung: „Ich bin grundsätzlich ein neugieriger Mensch und habe Spaß an Dingen, die das Leben mir bietet. Ich stehe morgens auf, bin begeistert und sage mir: Mensch, mal schauen, was der Tag heute bringt. Ob es nun unter der Woche oder am Wochenende ist, ob Arbeit oder Freizeit, ich trenne das nicht.“