Martin Schulz bei Anne Will

Es war nicht das Jahr, es war nicht die Woche des Martin Schulz. Aus dem Parteivorsitzenden und Kanzlerkandidaten der SPD wurde ein Hinterbänkler im Bundestag. Versorgt bleibt er, wahrgenommen wird er nicht immer. Das scheint den einstigen Hoffnungsträger, der mit 20,5 Prozent der Zweitstimmen für die SPD ein historisches Debakel zu verantworten hat, durchaus zu wurmen. Und so tat er in der vergangenen Woche, erst im Bundestag, gestern bei „Anne Will“, was er vermutlich auch nachts um drei in Würselen beherrschte: Er empörte sich, er wurde laut, er irrte durch den Gedankenwald. Es war das Schauspiel einer Selbstversenkung.

So schnell sich auch Claqueure fanden für den kalkulierten Ausbruch Schulzens wider Alexander Gauland und dessen „rhetorische Aufrüstung“ am vergangenen Mittwoch bei der Generaldebatte zum Haushalt: Schulz warf Gauland vor, was ihm konkret in diesem Moment nicht vorzuwerfen war, dass er nämlich den Hitlergruß als nur „unappetitlich“ bezeichnet hätte. Schulz präzisierte, „das Zeigen des Hitlergrußes ist eine Straftat, die strafrechtlich verfolgt werden muss“. Stimmt. Wenige Minuten zuvor aber hatte der AfD-Fraktionschef dieses Zeigen selbst „unappetitlich und strafbar“ genannt. Bleibt der schlimmere Anklagepunkt, wer wie Gauland die „Eindimensionalität komplexer Strukturen im 21. Jahrhundert“ behaupte, bediene sich eines faschistischen „Stilmittels“.

