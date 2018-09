Keine Frage: Schulz Vorwurf hatte durchaus eine gewisse Originalität. Denn der Vorwurf, jemand sei ein Faschist, ist etwas aus der Mode gekommen. Der moderne Tugendwächter hält sich mit solchen mediokren Anklagen erst gar nicht auf. Wer jemanden politisch fertigmachen und ausgrenzen will, der greift daher gleich zum nächst höheren Kaliber: dem Nazi. So gesehen war Martin Schulz rührend old school.