„Ich hatte die Waffe schon in der Hand.“

„Angelegt?“

„Angelegt.“

„Tatentschluss war klar?“

„Tatentschluss war klar. Ich hab auf Kopfhöhe gehalten – und dann abgedrückt.“

Nein, dies ist keine Szene aus einem US-amerikanischen CSI-Film. Das ist das Geständnis von Stephan E., dem Mann, der den hessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke am Abend des 1. Juni 2019 auf seiner Terrasse mit einem gezielten Kopfschuss hingerichtet hat. Irgendwer hat Aufnahmen der Vernehmung dem NDR zugespielt, und der hat es in einem Jugendkanal ausgestrahlt. Es zeigt einen Mann im roten T-Shirt, der den Eindruck erweckt, als habe er seinen Plan mit der Präzision eines kalten Killers ausgeführt. Alleine. Aber war das wirklich so?

Diese Frage quält die Familie von Walter Lübcke bis heute. Und so, wie es aussieht, wird sie darauf keine Antwort mehr bekommen. E. hat das erste Geständnis später auf Anraten seines neuen Anwaltes widerrufen. In einer zweiten Version hieß es, er sei am Tatort nicht allein gewesen. Sein Begleiter, Markus H., habe Lübcke versehentlich getötet. Nach der dritten Version hatten die beiden den Mord nicht nur gemeinsam geplant, sie waren auch beide am Tatort gewesen.

Szenen wie aus einem durchgeknallten Drehbuch

Für die Anklage aber war das erste Geständnis maßgeblich. Nach 44 Verhandlungstagen ist heute im Oberlandesgericht Frankfurt das Urteil gefallen. Wegen Mordes an Walter Lübcke hat es Stephan E. zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Sein Begleiter Markus H. aber wurde freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft geht zwar davon aus, dass H. maßgeblich zur Radikalisierung E’s beigetragen hat. Ermittler konnten aber keine DNA-Spuren von ihm am Tatort finden. Er wurde nur wegen unerlaubten Waffenbesitzes zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Ein Rechtsextremer, der wegen Gewalttaten mehrfach vorbestraft war, der vom Verfassungsschutz beobachtet wurde und der der Behörde dann aus unerfindlichen Gründen vom Radar gerutscht ist; drei verschiedene Geständnisse; wechselnde Anwälte, die alle eine andere Strategie verfolgten als ihre Vorgänger; Videos von Verhören, die ans öffentlich-rechtliche Fernsehen geleaked und im Jugendprogramm des NDR ausgestrahlt wurden. Die Dramaturgie dieses Prozesses wirkte, als hätte sie sich ein durchgeknallter Drehbuchautor ausgedacht.