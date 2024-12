Doch die CDU hat dies heute beendet. Und das ist gut so. Generalsekretär Carsten Linnemann stellte in der Bild-Zeitung nun eine Art improvisierte Wahlprogrammsverschärfung vor: „Es ist unerträglich, dass es Menschen gibt, die zigfach vorbestraft sind – dies aber keinerlei Auswirkungen darauf hat, ob sie das Land verlassen müssen oder nicht. Nach einem Warnschuss muss in Zukunft bei der 2. vorsätzlichen Straftat das Aufenthaltsrecht zwingend erlöschen.“ Auch Straftaten wie Diebstahl und Einbruch sollen zur Ausweisung führen. Die CDU will dazu das Aufenthaltsgesetz in den Paragrafen 53 und 54 ändern. „In Zukunft muss klar sein: Wer hier Straftaten begeht, hat das Gastrecht verwirkt und muss das Land verlassen“, so Linnemann.