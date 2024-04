Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Ohne Frage ist die humanitäre Lage im Gazastreifen bestürzend. Dennoch ist bezeichnend, wie sehr insbesondere linke Kreise im Westen sich mit einer antiisraelischen Agitation islamistischer Prägung gemein machen und so zu nützlichen Idioten muslimischer Fundamentalisten werden. Es tritt hier ein Habitus zutage, der sowohl in alten als auch in neuen linken Gruppierungen weit verbreitet ist: Man scheint oftmals ein Mündel zu brauchen, das man als Opfer konstruieren und paternalistisch bevormunden kann.

Je weiter dieses Mündel von der eigenen Gruppe entfernt ist, umso besser, denn es wird romantisiert und folkloristisch aufgeladen; die Gewalt auf palästinensischer Seite wird dann immer auch zur mythischen Erzählung eines nationalen Befreiungskampfs hochstilisiert, das terroristische Element wird ausgeklammert. Die Palästinenser werden in dieser Logik gleichsam zu Indianern, denen man im Kampf gegen die bösen weißen Siedler hilft. Gerade die Linken der 68er-Generation in Deutschland waren für ihren Antisemitismus bekannt, wie es auch der Historiker Götz Aly in seinem Buch „Unser Kampf: 1968“ beschreibt.