Da standen sie also vor den Mikrofonen, um zu erklären, was sie sich nicht erklären konnten oder nicht erklären wollten. Drei Parteivorsitzende, ein Trauma. Ein jeder war bemüht, die schallende Ohrfeige, die ihnen die Wähler verpasst hatten, irgendwie zu ignorieren. Horst Seehofer sprach von einem „famosen Wahlkampf“, Angela Merkel schickte ihre Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer vor. Die erklärte, als sei nichts geschehen, dass die CDU sich nun auf den Wahlkampf in Hessen konzentrieren werde. Und SPD-Chefin Andrea Nahles versprach immerhin, über das Wahlergebnis nachzudenken. Doch die Angst und Panik, die sich seit dem 14. Oktober, 18 Uhr in CDU, CSU und vor allem in der SPD ausbreiten, ließ sich so nur notdürftig kaschieren.