Candido Mahoche kam 1985 aus Mosambik ins sächsische Freital, um eine Lehre als Bierbrauer zu machen. Er ist Nachwuchstrainer und Integrationsbeauftragter beim örtlichen Sportverein. Seit 2014 sitzt er für die CDU im Rat der Stadt.

Herr Mahoche, Sie sind Bierbrauer, Fußballtrainer und CDU-Stadtrat. Das klingt nach einer typisch deutschen Karriere.

Ich bin Deutscher. Ich lebe seit über 30 Jahren hier. Ich habe einen deutschen Pass. Deutschland ist meine Heimat.



Wie reagieren die Menschen auf Sie, wenn Sie in Sachsen unterwegs sind?

Als Fußballnachwuchstrainer bin ich in einem Radius von 70 Kilometern unterwegs. Die Leute begegnen also einem schwarzen Trainer mit weißen Kindern. Ich habe bislang nur gute Erfahrungen gemacht.



Andere Menschen mit schwarzer Hautfarbe haben andere Erfahrungen gemacht.

Wissen Sie, das hängt auch von einem selber ab. Wie man sich benimmt, wenn man in ein fremdes Land kommt. Ich weiß nicht, ob es an meinem Beruf oder am Sport liegt oder an meinem Verhalten. Aber ich habe noch nie schlechte Erfahrungen gemacht.



In einem Interview haben Sie mal gesagt, es gibt Menschen in Ihrem Ort, die Affengeräusche machen, wenn sie Sie sehen.

Sie müssen immer gucken: Was sind das für Menschen, die sowas machen? Normale Menschen machen das nicht. Sowas machen Menschen, die mit sich selber unzufrieden sind.



Wie reagieren Sie?

Einfach ignorieren, das empfehle ich auch anderen Migranten. Oder sich umdrehen und sagen: „Jawohl, ich bin ein Affe! Sind Sie zufrieden?“ Da kommt dann meistens keine Antwort.



Sie leben in Freital, in einem Ort, in dem Bürger 2015 einen Bus blockiert haben, damit die Insassen nicht in ein Flüchtlingsheim einziehen konnten. Haben Sie sich in den Ankömmlingen wiedererkannt?

Nein, gar nicht. Ich kam 1985 aus Mosambik in die DDR, weil ein Getränkekombinat Brauer gesucht hat. Wir hatten eigene Betreuer. Ich habe mich bei denen gut aufgehoben gefühlt. Ich habe gleich mit dem Fußballspielen angefangen. Wie ich aussehe, hat auf dem Platz keinen interessiert.



Aber außerhalb schon?

Klar, Kinder haben mich angefasst, weil sie nicht glauben konnten, dass ich wirklich schwarz war. Aber das wäre mit Weißen in Afrika umgekehrt genauso gewesen.



Wieso haben es die Asylbewerber 2015 in Freital so viel schwerer gehabt?

Ich glaube, viele Bürger haben sich gefragt, warum plötzlich so viele Menschen aus dem Ausland nach Freital gekommen sind. Das waren ja nicht nur syrische Bürgerkriegsflüchtlinge. Die kamen auch aus sicheren Ländern wie Tunesien oder Marokko. Die Freitaler haben auch nicht verstanden, warum diese Menschen ausgerechnet in ein ehemaliges Hotel ziehen.



Das klingt, als hätten Sie Verständnis für den Hass.

Die Fragen waren ja auch berechtigt. Wir als Politiker haben sie auch beantwortet. Es hat zwei oder drei Bürgerversammlungen gegeben. Wir haben den Freitalern erklärt, dass es Dinge gibt, die wir in der Stadt nicht steuern können. Dass Asylbewerber kommen, hat die Bundesregierung entschieden.



Aber die Fragen sind das eine, der Hass ist das andere. Hat Sie der gar nicht schockiert?

Natürlich, was damals passiert ist, ist eine Schande für die Stadt. Aber was waren das für Leute, die so etwas gemacht haben? Das waren Leute, die mit ihrem eigenen Leben nicht zufrieden sind. Die versuchen ihre Wut, an diesen fremden Menschen auszulassen.



War das der Grund, warum Sie der CDU beigetreten sind?

Nein, das hatte ganz praktische Gründe. Als Fußballtrainer hatte ich 2013 das Problem, dass meine Fußballkinder nicht in der Halle trainieren durften. Es hieß, die machten die Halle kaputt. Darüber habe ich mich wahnsinnig geärgert. Um zu zeigen, dass das nicht so ist, habe ich den Bürgermeister zum Training eingeladen. Und da sagte der Präsident des Sportvereins: Wie wär‘s, wenn Du gleich in die Politik gehst?



Und warum sind Sie ausgerechnet der CDU beigetreten?

Für mich kam nur eine Volkspartei in Frage, also entweder die SPD oder die CDU. Die CDU hat Freital schon seit der Wende regiert und die Stadt komplett neu gemacht, neue Straßen, neue Gebäude, neue Schulen.



Hat irgendwer die Nase gerümpft?

Nee, auch die anderen Parteien haben gesagt: „Herzlich willkommen!“ Die Grünen und die FPD haben gesagt: „Schade, dass du in der falschen Partei bist.“



Die Partei ist ja durch die Willkommenspolitik der Kanzlerin 2015 in die Kritik geraten. Es gibt Leute, die würden sagen, die Kanzlerin sei Schuld daran, dass Fremdenfeindlichkeit im Osten zunimmt und die AfD stark wurde. Was antworten Sie denen?

Ja, es stimmt. Die Kanzlerin hat ihren Beitrag dazu geleistet, dass wir im Osten jetzt diese Probleme haben. Nach der jüngsten Wahlprognose hat die CDU aber vier Prozent gewonnen. Sie liegt jetzt bei 30 Prozent in Sachsen, während die AfD nur noch bei 24 Prozent liegt. Das zeigt: Die sächsische CDU macht eine andere Politik als die CDU in Berlin. Unser Ministerpräsident Michael Kretschmer ist viel unterwegs. Er hört sich die Sorgen der Bürger an. Das hat er mit uns gemeinsam.



Wer ist „uns“?

Mit Sachsens Innenminister Roland Wöller und mir. Er lebt auch in Freital. Wir treffen uns einmal pro Woche und erklären den Bürgern, dass die CDU in Berlin eine andere Sprache spricht als die CDU in Sachsen. Wir haben schon 2015 gesagt: Wir wären gerne gefragt worden: Könnt Ihr 200 Menschen aufnehmen – oder könnt Ihr das nicht? Dann hätten wir die Probleme nicht gehabt.



Sie haben damals Fußball-Turniere zwischen Asylbewerbern und Einheimischen organisiert. Hat das die Lage entschärft?

Ja, sogar ganz erheblich. Ich habe mich damals geschämt, dass in den Medien plötzlich alle Freitaler als Rassisten hingestellt wurden. Ich bin auch Freitaler. Ich galt jetzt auch als Rassist. Ich wollte, dass die Flüchtlinge selber erklären konnten, warum sie hier sind – und die Freitaler, warum sie Angst haben.



Ist Ihr Kalkül aufgegangen?

Ja, bei Bierchen und Bratwurst haben sich die Leute plötzlich wunderbar verstanden. Es gab keine Schlägerei. Um die Kinder aus dem Heim zu holen, hab ich auch ein Turnier veranstaltet. Viele sind danach in einen Sportverein eingetreten.



Warum ist Fußball als Instrument zur Integration so gut geeignet?

Im Sport interessiert es keinen, welche Hautfarbe du hast. Es geht bloß um eins: Gemeinsam kämpfen – und am Ende gewinnen.



Auch in Freital ist die AfD stärkste Partei. Hat sich das Klima im Ort dadurch geändert?

Nein, gar nicht. In Freital ist es jetzt wieder so friedlich wie vor der Flüchtlingskrise. Man kann nachts rausgehen, ohne Angst haben zu müssen.



Aber wenn alles so friedlich ist, warum ist die AfD dann bei der Kommunalwahl stärkste Fraktion geworden?

Nicht alle Freitaler haben verstanden, dass die örtliche CDU nicht verantwortlich ist für die Fehler der CDU in Berlin.



Was fordert denn die AfD in Freital?

Zum Beispiel eine strenge Asylpolitik. Ich bin gespannt, was sie damit meint. In Freital haben wir damit zur Zeit gar kein Problem. Ich kenne ja die AfD-Politiker. Viele schicken ihre Kinder zu mir zum Fußballtraining. Sie waren früher in der CDU.



Und warum sind sie jetzt in der AfD?

Kennen Sie den FC Bayern München? Der hat 22 Spieler. Elf davon sitzen auf der Reservebank. Sie sind unzufrieden, weil sie nicht spielen können. In der AfD sind jetzt Leute, die früher in der CDU nichts zu sagen hatten. Jetzt haben sie eine große Klappe.



Aus Freital kommt eine Terrorgruppe, die nach 2015 Sprengstoffanschläge auf Flüchtlingsheime verübt hat. Ihre Anführer stammen aus einer Bürgerwehr mit immerhin 2.500 Mitgliedern, die 2015 aus Protest gegen das Flüchtlingsheim entstanden war. Hat Ihnen das nicht Angst gemacht?

Angst ist nicht das richtige Wort. Es macht mir Sorge. Wir hätten früher herausfinden müssen, dass wir in einer Stadt leben, in der es auch Kriminelle gibt.



Sie meinen: Deutsche Kriminelle?

Ja, vor denen hatten wir die Augen verschlossen. Aber jetzt sind wir wach, nicht nur in der Politik. Jeder Freitaler muss wissen, mit wem er unter einem Dach wohnt.



Sie stehen mit ihrer Adresse und Handy-Nr. im Internet. Ist das mutig oder naiv?

Weder noch. Das ist mein gutes Recht.



Aber wer seine Unzufriedenheit an Ihnen auslassen will, der weiß, wo er sie findet.

Warum sollte ich mich verstecken? Ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich sehe mich nicht als Schwarzer, ich sehe mich als Mensch. Ich bin Candido.



Was bedeutet der Name?

Er kommt aus dem Portugiesischen und bedeutet: ehrlicher Mensch.



Jetzt könnte die AfD bei der Landtagswahl in Sachsen an die Regierung kommen. Die CDU in Bund und Land hat eine Koalition schon ausgeschlossen. Der richtige Weg?

Ja, wir wollen nicht mit Kriminellen regieren.



Aber AfD-Mitglieder sind doch nicht alle kriminell.

Wir wollen aber nicht mit Menschen regieren, die gegen Ausländer hetzen. Und dass die AfD in Chemnitz Seite an Seite mit der rechtsextremen Pegida demonstriert hat, können wir nicht dulden. Diese Bilder hat man auch im Ausland gesehen. Das schadet dem Ruf Deutschlands in der Welt. Das geht nicht.



Pegida-Gründer Lutz Bachmann kommt auch aus Freital. Haben Sie seinen Sohn auch trainiert?

Nein, ich hab Herrn Bachmann vielleicht ein oder zweimal auf dem Sportplatz gesehen und kurz mit ihm geredet. Er hat gesagt: „Candido, es geht nicht um Dich. Ich weiß, wie Du bist. Es geht um die anderen.“ Aber das ist absoluter Quatsch. Blablabla.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Interviews war von einem Vorfall in Clausnitz die Rede, der versehentlich Freital zugeordnet worden war. Wir haben dies korrigiert und bitten den Fehler zu entschuldigen.