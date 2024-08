Aus dem politischen Wortschatz ist der Begriff nicht wegzudenken: Wählerwille. Ständig wird er beschworen, ständig wird auf ihn als höchste Instanz verwiesen, ständig wird ihm Respekt gezollt. Was aber, wenn der Wähler etwas ganz anderes will als die bisher dominierenden Parteien? In Thüringen, wo am 1. September ein neuer Landtag gewählt wird, deutet alles auf einen Wählerwillen hin, der aus den gewohnten Bahnen ausbricht.

Falls die Meinungsforscher nicht völlig falsch liegen, wird die Hälfte der thüringischen Wähler zwei Parteien wählen, die nicht ins bekannte Schema passen. Die Forschungsgruppe Wahlen und die Wahlforscher von Insa sagen der vom Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextrem“ eingestuften AfD 30 Prozent voraus, dem – laut Friedrich Merz – teils rechtsextremen und teils linksextremen „Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW)“ 19 Prozent. 30 plus 19 macht 49. Wenn das kein klares Votum gegen die bestehenden Verhältnisse und für eine andere Republik ist, was dann?