In so einem Moment ist die Bereitschaft zu helfen jedes Königreich wert. Mein Mann übernahm die Kinder, das Team meinen Job, die Nachbarin den Haushalt. Die Gemeinschaft stand bereit! Dankbar und demütig fügte ich mich, es gab keinen Weg zurück. Erst vorm Eingang der Notaufnahme packte mich die Angst vor dem aktuellen Zustand des deutschen Gesundheitssystems: keine Ärzte, Medikamente oder OP-Termine. Dafür multiresistente Keime und verseuchte Aero­sole. Und diese ewige Warterei! In Berlin hat es mal acht Stunden gedauert, nur bis zum ersten Ärztekontakt. Damals saß ich dicht gedrängt auf fest verschraubten Stuhlreihen. Starrte schockiert und mitleidig auf die Vielfalt an Verletzungen oder drückte mich im Flur an der Wand entlang, um ja niemandem im Weg zu stehen.