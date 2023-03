Die drei Direktmandate hatten Gregor Gysi im Wahlkreis Berlin-Treptow-Köpenick, Gesine Lötzsch in Berlin-Lichtenberg und Sören Pellmann in Leipzig II errungen. Diese drei Wahlkreissieger bescherten ihrer Partei zusätzlich 36 Listenmandate. Folglich blieb die Linke in Fraktionsstärke im Parlament.