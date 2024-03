Die Staatsanwältin stand an diesem regnerischen Tag im bayerischen Miesbach also nicht nur allein hinter ihrem Pult, sondern auch ziemlich allein auf weiter Flur mit ihrem Anliegen, einen Unternehmer, der an der Wirtschaftspolitik der Grünen Kritik geäußert hatte, wegen Beleidigung dranzukriegen; und weil seine Tat, so die Staatsanwältin, „abstrakt geeignet“ sei, „die öffentliche Wirkung der gezeigten Personen zu erschweren“.