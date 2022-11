So erreichen Sie Volker Resing:

Politik kommt ohne gewisse Paradoxien nicht aus. Der Bürgergeldkompromiss, den CDU/CSU und die Ampel-Parteien am Dienstag gefunden haben, ist inhaltlich ein deutlicher Sieg für die Opposition und auch für CDU-Chef Friedrich Merz. Und zugleich haben die Ampel-Parteien gar nicht so richtig verloren. Vielleicht ist sogar auf etwas längere Sicht Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) der große Gewinner der Reform. „Hartz VI“ ist weg und auf ewig bleibt: „Heils Bürgergeld“. Innerhalb der Union wiederum haben sich diejenigen Sozialpolitiker um NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) durchgesetzt, denen inhaltlich an einer Reform der Grundsicherung durchaus gelegen war, die sie aber gegen den eigenen Wirtschaftsflügel nur schwer hätten durchsetzen können.

In der CDU gab es durchaus auch Stimmen, die sich beim Bürgergeld eine Total-Opposition hätten vorstellen können. Nach dem Motto: Warum schlagen wir denen ihr Spielzeig nicht ganz kaputt? Doch das war mit den mächtigen Unions-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst und Daniel Günther nicht zu machen. Im Konrad-Adenauer-Haus stinkt es manchen, wie staatstragend – auch dem Ukraine-Krieg geschuldet – die Union unter Merz agiert. Immerhin wollte man mit dem Vermittlungsausschuss mal die Muskeln spielen lassen. Das ist auch gelungen. Aber der Chefverhandler, der Fraktions-Vize Hermann Gröhe (CDU), nutzte die Kraft, um inhaltlich zu gestalten. Merkels Ex-General agierte ganz in der Manier der früheren Kanzlerin. Profil ja, aber nicht als großer Knall, sondern im inhaltlichen Klein-Klein. Mancher hatte sich die Ära-Merz da anders vorgestellt.