Das Bürgergeld ist das Herzensprojekt von Arbeitsminister Hubertus Heil und der ganzen Regierung. Die SPD zumindest will endlich das Hartz-IV-Stigma loswerden. Insofern liegt der Gedanke nahe, gerade an diesem wunden Punkt als Opposition die Ampel anzugreifen. Soweit die strategischen Überlegungen in der CDU-Parteizentrale. Zunächst gut orchestriert platzierte die Union also zum Wochenstart den Widerstand gegen das Bürgergeld der Ampel. Das Bürgergeld verabschiede sich vom Grundsatz „Fördern und Fordern“ und sei deswegen ungerecht. Man könne das Projekt mit der Unions-Mehrheit im Bundesrat stoppen, wenn es nicht grundlegende Änderungen gebe, tönten an vorderster Front CDU-Chef Friedrich Merz und sein Münchner Counterpart Markus Söder von der CSU.

Das Bürgergeld sei eine „einzige Traumabewältigung der SPD“, polterte Merz auf dem Parteitag der bayerischen Schwester. CDU-Generalsekretär Mario Czaja brachte das böse Wort von der Blockade in Umlauf. Verunglückt oder nicht? Nicht allen gefiel dieses „Wording“, es sei kontraproduktiv, ist verschiedentlich zu hören. Dahinter steckt die Frage, mit welcher Strategie sich die Opposition aufstellen will. Klar gibt es inhaltliche Differenzen, aber Totalopposition war bislang nicht das Mittel der Wahl. Deswegen missfällt einigen die Aufwallung. „Ob diese Emotionalisierung gerade bei diesem Thema nötig ist, kann man schon Fragen“, sagt ein führender Sozialpolitiker aus der CDU-Bundestagsfraktion. Und auch die CDU-geführten Länder haben noch mal ihre eigene Sicht.