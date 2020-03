Es ist kurz vor vier, noch gut zwei Stunden, bis die Wahllokale schließen. Die Männer im „Käshüs“ am Wanderweg durch die moorigen Wiesen vor Oberstdorf, deren kleine Weiher von Fischlaich überquellen, sie haben nur ein Thema, und es ist ausnahmsweise einmal nicht das Coronavirus. In ihrem kehligen Allgäuer Schwäbisch sprechen die Einheimischen über ihren Bürgermeister und bis wann die Ergebnisse für den Stadtrat da sind. Es ist für einen Berliner Politnik ein liebenswert unaufgeregter und von einer guten Portion Gemeinsinn geprägter Umgang mi dem Poltischen. Die Polis, in dem Tal, aus dem am Ende die Iller entspringt, hier funktioniert sie noch, jedenfalls hört es sich so an.

Überraschungen sind in der südlichsten Gemeinde Deutschlands an diesem Abend nicht zu erwarten. Es ist nur ein Mann plakatiert, „mehr Bürger als Meister“ ist sein Wahlspruch, und auf Klaus King (er heißt wirklich so) haben sich hier ein illustres Bündnis aus CSU, Grünen, FDP und einigen lokalen Wahlinitiativen verständigt. King tritt gegen den Amtsinhaber an. Einen einstmals Freien Wähler, den nur die SPD unterstützt. Ein politisches Todesurteil nach zwölf Amtsjahren.

Abwärtstrend gestoppt

King hat also gute Chancen. Der eigentliche King Bayerns sitzt aber in diesen Tagen in München. Das wird kurze Zeit später beim Skiverleih deutlich. Die Nebelhornbahn ist an diesem Sonntag bis auf weiteres das letzte Mal gefahren. Ob man am kommenden Tag noch Tourenausrüstung zum Aufsteigen auf dem weißen Kunstschneeband im Grün der Almmatten zur Seealpe mieten kann? „Da musch Du den Markus fragen“, sagt der Verleiher und macht eine ohnmächtige Bewegung mit den Armen. Vom kommenden Tag an wird Markus Söder, der bayrische Ministerpräsident den Einzelhandel schließen, und ob das auch für den Skiverleih gilt - man weiß es noch nicht.

Was man aber an diesem Abend alsbald weiß: Dass Söder für seine CSU nach seinem mageren Premieren-Wahlsieg als Ministerpräsident vor anderthalb Jahren bei der Kommunalwahl auf ein stattliches Ergebnis für die Christsozialen blicken kann. Der Abwärtstrend ist gestoppt, vor allem in den Städten.

Der Kurz von Bayern

Kommunalwahlen, vor allem Bürgermeisterwahlen, sind Persönlichkeitswahlen, keine Parteiwahlen. Schon wahr. Aber dennoch kann sich Markus Söder, der neue starke Mann Bayerns und der CSU diese Ergebnisse wie eine Auerhahnfeder als Trophäe an den Tirolerhut stecken. Er hat in den Monaten seiner Amtszeit diejenigen bestätigt, die immer an ihn geglaubt haben, und diejenigen widerlegt (und nicht wenig auch bekehrt), die nicht an ihn geglaubt haben.

Söder wirkt in der Corona-Krise wie der bayerische Sebastian Kurz, der gerade das nur vom bayerischen Oberstdorf zugängliche österreichische Kleinwalsertal unter Quarantäne gestellt hat. Nicht weil es dort Corona-Fälle gäbe, sondern damit das Virus von Bayern aus nicht eingeschleppt wird. Ähnlich resolut ist auch Söder in seinen Entscheidungen, er prescht vor, wenn es darum geht, die Corona-Ausbreitung zu stoppen.

Leadership

Entschlossen, energisch, klar und präzise in der Kommunikation. Das Gegenteil des Berliner Katastrophen-Bürgermeisters Michael Müller. Söder war es, der mit seiner Entschlossenheit der zaudernden Schar der Ministerpräsidenten im Kanzleramt heimgeleuchtet hatte. Stunden um Stunden wurde dort ergebnislos geredet. Söder schloss die Schulen für Bayern am nächsten Morgen. Und nach und nach folgten alle Bundesländer. Leadership nennt man das.

Leadership, das in diesen Tagen auch Gesundheitsminister Jens Spahn an den Tag legt. Ein Mann, der qua Amt operativ im föderalen Deutschland in der Corona-Krise gar nichts verfügen kann wie etwa Söder in seine Bayern. Der aber dennoch eine sehr klare Furche zieht und den Ton bundesweit angibt so wie Söder in Bayern.

Eine Art Grenzallergie

Angeblich, so jedenfalls das überwiegende Urteil des maßgeblichen Kommentarrats trifft das auch auf die Bundeskanzlerin zu. Dazu kann man eigentlich nur sagen: Beeindruckend das Immunsystem, das Angela Merkel an den Tag legt. Und seien die Symptome des abermaligen Kontrollverlusts und des wolkigen-wohligen unverbindlichen Geredes auch noch so offensichtlich: Gegen Kritik ist die Kanzlerin nach wie vor immun, als sei sie schon als junge Frau in einen einschlägigen Zaubertrank gefallen.

„Wir sind in Deutschland der Meinung, dass Grenzschließungen keine adäquate Antwort auf die Herausforderungen sind“, sagte die Bundeskanzlerin bei ihrem ersten, zeitlich gemessen an anderen Regierungschefs europaweit und weltweit leicht retardierten Corona Auftritt. Sätze wie diese sind vor allem im Lichter der Ereignisse der letzten Jahre eigentlich nur noch mit einer Art Grenzallergie zu erklären.

Eine Bewährungsprobe für alle

Und abermals ist es die CSU, in diesem Fall Bundesinnenminister Horst Seehofer, die der Kanzlerin nach Tagen der Desorientierung in den Arm fällt und Faits accomplis schafft: Von Montag an ist aus dem Blickwinkel von Oberstdorf nicht nur das das Kleinwalsertal gegenüber Deutschland abgeriegelt, sondern auch Deutschland gegenüber dem Kleinwalsertal. Die Grenzen zu Österreich, Frankreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz werden geschlossen.

In diesen Tagen und Wochen, und sicher auch in den kommenden Monaten trennt sich bei den politischen machen im Land die Spreu erkennbar vom Weizen. Corona und die elementare Krise, die das Virus beschert, ist eine Bewährungsprobe für alle, die politisch maßgebliche Entscheidungen treffen.

Eine Rolle, die er nicht anstrebt

Die Bayerische Kommunalwahl ist ein Ausweis der Performance, die Markus Söder schon vor der Corona-Krise gezeigt hatte. Und erste rech seither. Er ist seinem Ziel, bei der nächsten Landtagswahl einen Wahlsieg mit absoluter Mehrheit einzufahren am gestrigen Sonntag einen guten Schritt näher gekommen.

Wenn ihn seine bundesweit von vielen mit Respekt beobachtete Führungsstärke und der Nachweis seines politischen Talents und Instinkts nicht doch noch in eine Rolle führt, die er gar nicht anstrebt. Die des Kanzlerkandidaten der Union. Das ist keine empirische Erregung, nur eine persönliche Beobachtung; Aber noch nie, nicht zu Zeiten eines Franz Josef Strauß, hat ein bayerischer Spitzenpolitiker außerhalb Bayerns eine solche Aufmerksamkeit und solchen Respekt genossen wie Markus Söder.