So erreichen Sie Constantin Wißmann:

Wer zu Kay Scheller, dem Präsidenten des Bundesrechnungshofs, will, muss durch lange Flure gehen. Der Sitz der Behörde in Bonn wurde in den fünfziger Jahren mitten im Kalten Krieg für das Postministerium errichtet. Im Ernstfall sollte das Gebäude als Krankenhaus dienen. Noch heute kann man sich gut vorstellen, dass Krankenbetten über das blitzblanke Li­noleum gerollt werden.

Die Funktion des Rechnungshofs ist der eines Arztes zudem nicht unähnlich. So wie der Arzt seine Patienten immer wieder ermahnt, weniger Alkohol zu trinken und mehr Sport zu treiben, so mahnt der Rechungshof Politik und Behörden unentwegt, mit ihren Ressourcen weniger verschwenderisch umzugehen. Und wie der Arzt muss auch der Rechnungshofpräsident auf Einsicht hoffen, über Zwangsmittel oder Sanktionsmöglichkeiten verfügt er nicht.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.